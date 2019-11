Deporte 27-11-2019

Vóleibol Liga A1: Linares mostró solidez en sus partidos del fin de semana

Venció sus dos encuentros de local

La novedad del reciente fin de semana estuvo en la banca. Un cubano a cargo de la dirección técnica, Joaquín Planas, quien hace rato viene trabajando de la mano con el estratega Jaime Grimalt en el equipo linarense de la Liga A1. Planas, es un técnico exitoso y durante su permanencia en Chile y específicamente en nuestra ciudad ha querido ser un aporte al vóleibol, entregando todos sus conocimientos y experiencia en esta disciplina por la cual siente una pasión infinita. Incluso hasta talleres ha realizado en algunos colegios.

Volviendo a la competencia, los “súper” campeones tuvieron un fin de semana tranquilo sin mayores complicaciones luego de obtener sendas y sólidas victorias. El sábado vencieron al sexteto de ARV, por 3 set a 0, con parciales de 25-11, 25-13 y 25-14. Mientras tanto que el domingo jugaron con la selección menor, donde también ganaron en tres sets consecutivos por 25-14, 25-13 y 25-11, en una hora de partido. En este último duelo el técnico cubano terminó jugando con juveniles como por ejemplo Parada, Kaid, Fuentes, Jorquera y Bravo, los que dejaron muy conformes al técnico ya que respondieron a las expectativas.

Para el técnico Joaquín Planas, fue una buena cosecha: “jugamos con dos rivales que no nos complicaron, porque nosotros nos preparamos para ganar. Incluso finalizamos el último set con juveniles. Sin duda que fue muy importante para ellos para que se vayan estimulando y ganando experiencia”.

Bastián Fuentes, proveniente del equipo de Excelsior y que ahora está defendiendo los colores albirrojos, dijo que “a pesar del resultado, no fue fácil, porque todo equipo de Liga tiene sus pergaminos. Se nos dieron las cosas y ganamos todos los set. Ahora nos abocamos en la próxima fase. Tenemos un cuadro competitivo y vamos a buscar el campeonato nuevamente”.

Ponce de León, manifestó que “fue un gran fin de semana, trabajamos para conseguir estos triunfos. Nosotros estamos preparados mental y físicamente para disputar la copa nuevamente para Linares”.

Finalmente, el presidente de la Asociación de vóleibol local, Patricio Valdivieso, estaba un poco molesto con el nivel de los rivales: “veo que el nivel cada día está bajando, jugamos con equipos que no te ayudan a sumar minutos para las finales, no quiero ser despectivo. Jugamos con una selección chilena que no es más que nuestro equipo juvenil, pero son cosas del oficio. Aunque ellos tienen el potencial de chicos de la sub 17, ojalá que el próximo año pueda participar la selección sub 19. Estamos punteros, vamos a comenzar la segunda rueda, podemos jugar con los extranjeros lo cual es más fácil para terminar la segunda ronda y esperar pasar a los play-off y de ahí buscar la novena copa. Destacar el rendimiento de los juveniles, que están en un excelente nivel, mejor que los santiaguinos”.

El elenco de Linares, estuvo conformado por los jugadores: Fuentes Tobar, Valdivieso, Ponce de León, Montoya, Araya y Jorquera. Sumando a Parada, Kaid y Fuentes.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo