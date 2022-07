Deportes 06-07-2022

Vóleibol linarense ganó repechaje en Santiago y está de regreso en la Liga A 1

- Vencieron en los tres partidos

Lograron el objetivo. El vóleibol de Linares, regresa a la alta competencia. Es la Liga A 1, la más importante a nivel nacional, donde están los mejores equipos y con un nivel superlativo.

Los albirrojos del vóleibol dirigidos técnicamente por Jaime Grimalt, ganaron sus tres partidos, donde demostraron solidez, sobre todo en el último partido ante San Bernardo.

Grimalt, dijo que “cumplimos el objetivo central, logramos regresar a la Liga A 1, no fue fácil. Creo, que el partido más complicado fue el primero ante Zada de la capital, el segundo ante Manquehue, también tuvo su complejidad, pero en el tercero ya estábamos con más rodaje. Este último fue un duelo que preparamos especialmente. San Bernardo en la etapa de clasificación, en Lota, nos ganó por 3 a 0 y de forma inapelable, fueron marcadores muy estrechos con diferencias de dos, en esa oportunidad no pudimos cerrar y nos ganaron de muy buena forma. Pero, ahora el equipo sabía la importancia y los muchachos llegaron en condiciones para enfrentar este repechaje y no cometimos muchos errores no forzados. El hecho de no haber participado hace dos temporadas nos hizo pagar una cuenta. Afortunadamente logramos poner el equipo a punto y los chicos desplegaron todo su juego y logramos el objetivo”.

En torno al nuevo desafío a la Liga A 1, el estratega agregó que “sin duda que es la más competitiva que tenemos en nuestro país, nos vamos a preparar de la mejor manera, para poder disputar las finales de este campeonato y ganar la décima estrella. La competencia estaría comenzando en el mes de octubre y culminaría en enero. Lo más probable es que tengamos que reforzar algunas piezas, como por ejemplo a Gabriel Araya, uno de nuestros seleccionados nacionales, que parte a jugar la Liga A1 en Rumania, es sin duda un puesto que vamos a tener que reforzar.”

DATOS

Los albirrojos del vóleibol han sido campeones en los años (2008-2009- 2011-2013-2014-2015-2016-2018-2019).

Desde el mes de octubre comenzarán a buscar la décima estrella en el vóleibol de elite de Chile.





Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo