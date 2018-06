Deporte 13-06-2018

Vóleibol: Linares se quedó con el segundo lugar de la Liga Centro Sur

A pesar de las inclemencias del tiempo, igual se desarrolló la tercera jornada del campeonato de vóleibol de la Liga Centro Sur. Hasta la ciudad penquista llegaron los sextetos de Linares, U. Católica de la S.C, Sagrados Corazones, Deportivo Go Green Temuco y Club Deportivo Alemán de Concepción.

El equipo que representó a Linares fue el sexteto dirigido por el cubano Joaquín Planas, que se prepara para los Juegos Binacionales integrado por los jugadores: Ricardo Pérez Cabello, Libero; Juan Pablo Parada Uribe, Armador; Cristóbal Kaid Sepúlveda, Central; Rafael Fuentes Manquepi, Central, Felipe Jorquera Bravo, Opuesto; Valentín Espinoza, Ricardo Bravo, Pedro Ponce, Javier Biava Rojas y Carlos Fuentes Manquepi, que juegan de punta receptor.

Linares, como siempre a pesar de no obtener el título en la ciudad de Concepción, dejó como una excelente impresión. La final la disputaron el cuadro albirrojo con la Universidad Católica de la Santísima Concepción, cayendo por 3 a 1 con parciales de 25-22; 18-25; 28-26; 25-23. A esto hay que sumar también la diferencia de dos años edad, donde en ese sentido Linares da garantías. En todo caso los rayados dejaron una grata impresión que fue reconocida por el propio estratega del equipo campeón.

LOS MEJORES

Mejor Armador: Eduardo Díaz

Mejor Punta: Carlos Fuentes

Mejor Opuesto: Frank Gómez

Mejor Líbero: Sebastián Soto

Mejor Jugador: Simón Albornoz

Mejor Central: Rony Opazo

UBICACIÓN FINAL

1.- UCSC

2.- Club de Vóleibol Linares

3.- Go Green Temuco

4.- Sagrados Corazones

5.- Club Deportivo Alemán



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo