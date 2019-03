Deporte 09-03-2019

Voleibolistas linarenses Viajaron a Concepción para participar en torneo que organiza Club Alemán

Torneo es categoría sub 18

Llenos de esperanzas para enfrentar un nuevo desafío viajó a la ciudad de Concepción, la selección de Linares sub 18 dirigida por el cubano Joaquín Planas. El sexteto del Maule Sur, quedó en la Zona A con los equipos de Go Green – Temuco, UDEC, y Curanilahue. En tanto que en el otro grupo están los equipos de CDA, Manquehue, ARV-Santiago y Estadio Español.

Para el técnico Joaquín Planas, este desafío lo asume con mucha responsabilidad ya que son los jugadores que el año pasado obtuvieron el cuarto lugar en los Juegos Binacionales. “Vamos también a tener la oportunidad de probar a nuevos integrantes, puesto que nos bajaron la edad. Pero, vamos con chicos de experiencia Felipe Jorquera, Carlos y Rafael Fuentes y Juan Pablo que es nuestro armador. Además veremos en acción a los jugadores que son de categorías inferiores el caso de Ricardo Bravo y Patricio Briones que andan muy bien con los cuales esperamos tener excelentes resultados independientemente de la poca preparación , porque recién estamos iniciando la temporada 2019”, afirmó.

Este campeonato finaliza este domingo .