Crónica 23-08-2020

Volver al origen: la universidad como actor activo para hacer frente a la agricultura del futuro

La innovación en el sector es cada vez más relevante, pues la FAO ya señaló que para cubrir la demanda en 2050, la agricultura tendrá que producir casi un 50% más de alimentos, forraje y biocombustible de los que producía en 2012. Esto deberá realizarse con recursos -agua y tierra cultivable- que son cada vez más escasos.



Por ello, las alianzas entre el sector público y la academia son aún más necesarias, consolidándose este año el compromiso – que data de 2018 – entre Lions Up y FIA, con la apertura del último desafío vinculado al agua; eje central para la Fundación dada la contingencia que presenta el ecosistema en diferentes regiones de Chile.



Desde FIA, según comentó el director ejecutivo, Álvaro Eyzaguirre, se apoyan iniciativas en eficiencia hídrica para que los productores incorporen innovaciones en manejo productivo y tecnológico; nuevas especies y variedades con menores requerimientos hídricos o que permitan el desplazamiento hacia nuevas zonas productivas. Además de sistemas de monitoreo y determinación de los requerimientos hídricos y nutricionales de los principales cultivos del país.



“Reforzar la importancia de la innovación es necesario no sólo para que el sector se modernice, sino para que el ecosistema pueda responder, de forma sostenible y saludable, a la demanda próxima que sabemos tendremos que enfrentar. Para FIA la tecnología aplicada al recurso – sobre todo si repercute en nuestros alimentos – es primordial para los pequeños y medianos agricultores; por tanto, en esta oportunidad, validamos el trabajo de Lions Up de la Facultad de Ingeniería Usach, que sin duda es un frente que se está cubriendo, al igual como con otras iniciativas de diferentes universidades del país. Instituciones que permiten ver los problemas desde su origen, con los expertos que necesitan”, dijo Eyzaguirre.



Actualmente, según comentó el Dr. Daniel Gálvez (Académico del Departamento de Ingeniería Industrial y mentor académico de Lions Up), el programa de innovación abierta busca, por un lado, entregar todas las herramientas metodológicas a los y las estudiantes para que puedan enfrentar problemáticas del sector productivo y resolverlas implementando soluciones innovadoras. Por otro lado, es proponer temáticas de interés a nivel país, “en este aspecto los últimos semestres se han trabajado con el mundo agro, en un principio un poco ajeno para la mayoría de los y las estudiantes, pero que con el seguimiento metodológico han logrado interiorizarse y apropiarse de forma de generar soluciones tecnológicas con un buen potencial a futuro”.



DESAFÍO



Si bien el Dr. Gálvez ha sido parte del proceso innovador de cientos de estudiantes, considera necesario resaltar el porqué muchas veces es difícil lograr una buena idea. “Lo más complejo es siempre las primeras etapas del proyecto, que tiene que ver con el identificar al usuario, conocerlo y levantar cuáles son sus necesidades y dolores. Este proceso de conocimiento del usuario tiene dificultades logísticas (distancias, coordinación de visitas o reuniones) y dificultades más personales, como lo es conocer un mundo nuevo, dejando los prejuicios y preconceptos de lado”, añadió Gálvez, precisando que la metodología del design thinking ha sido el sistema que les ha permitido construir soluciones y respuestas acordes a cada solicitud de los estudiantes.



En esa línea, el experto señaló que “el programa de innovación abierta se encuentra al principio del camino que sigue un estudiante emprendedor(a), por lo que no sé si se puede hablar de ingreso en el mercado de la innovación, lo que sí se puede hablar son los estudiantes que siguen en los programas de continuación de proyectos o de búsqueda de fondos, yo diría que sobre el 50% sigue ligado a trabajar en proyectos de innovación, ya sea otros emprendimientos o en otros concursos”.