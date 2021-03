Social 11-03-2021

Volver o no volver a clases presenciales. Esa es la cuestión



El Dr. Julio Domínguez, experto en dirección y gestión educacional hizo un análisis de la disyuntiva que están teniendo los establecimientos educacionales, sobre un posible retorno a las clases presenciales.

“Ser o no ser, esa es la cuestión” es la primera frase del monólogo del personaje Hamlet de la obra que lleva el mismo nombre y que escribió en 1603, William Shakespeare.

Muchos años después, la interrogante que representa la pregunta esencial de la experiencia humana, cambia para los directivos de los colegios que ahora deben enfrentarse a la disyuntiva de volver o no a clases presenciales, considerando que, aunque se esté en medio de una crisis sanitaria a raíz de la pandemia, el Ministerio de Educación, ha recomendado que los alumnos vuelvan gradualmente a sus establecimientos de manera voluntaria.

El Dr. Julio Domínguez, académico de la Universidad Católica del Maule, quien es especialista en dirección y gestión escolar, analizó las variables que están en juego y entregó luces, sobre qué aspectos deberían conjugarse para poder abrir los colegios de manera segura.

"El gran debate está en cómo generar un acuerdo entre todos los actores que están involucrados en la educación, ya que cuando se habla de retorno presencial, el Ministerio de Educación, el Colegio de Profesores, los apoderados y la defensoría de la infancia, han dado mensajes distintos”, comenzó estableciendo, rescatando de igual forma el que actualmente los representantes se están reuniendo para llegar a puntos en común, coincidiendo en la importancia que tienen las clases presenciales por sobre las virtuales.

"Hoy lo virtual no reemplaza a lo presencial, ya que entran en juego aspectos importantes como lo afectivo, la relación cara a cara y el poder estimular a los estudiantes, lo que lo hace muy distinta la educación", agregó luego el académico de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UCM.

Un aspecto clave que destacó el doctor Domínguez para que se den las condiciones de retorno, es el tema de la infraestructura de los establecimientos. "Los que comenzaron con clases presenciales en el mes de marzo han sido básicamente los particulares, que por lo general tienen mejores condiciones que aquellos que son públicos, que poseen condiciones de infraestructura y equipamientos distintas”, dijo agregando que se vuelve a un tema ya recurrente en la educación, como lo son las desigualdades.

SEGURIDAD PARA LA REAPERTURA

Aquellas diferencias entre la calidad de la educación pública y la privada, es un tema sensible, que hoy, en medio de la pandemia, cobra más relevancia, ya que estas distancias parecen acentuarse con el regreso diferido a las clases presenciales.

“Los efectos de la pandemia en 2020 fueron brutales en el sistema educativo, son conocidos, como el aumento en las brechas de aprendizaje, el perjuicio en el desarrollo socioemocional, el deterioro en la salud física y mental”, sostuvo el Ministro de Educación Raúl Figueroa a Diario La Tercera.

Concepto que, si bien fue apoyado por el académico de la UCM, de todas formas, el Dr. Domínguez es más cuidadoso con sugerir la vuelta de los escolares. "Si bien lo que plantea el Ministro es cierto y se reflejó en los resultados de la última PTU, si no existen las condiciones, que aseguren realmente la apertura, no es lo mejor volver”, sostuvo, agregando luego que “Y bien, no es lo más óptimo, hoy el Mineduc podría asegurar recursos para que los niños puedan conectarse eficientemente, ya que hay un porcentaje importante de personas que no tienen acceso a Internet, por lo que se debería hacer una inversión que dé solución a esa problemática", sostuvo.

Como una forma de asegurar el bienestar de la comunidad y minimizar sus riesgos de retorno al colegio, el especialista en dirección y gestión escolar propone que, en la Región del Maule, sean los establecimientos rurales, los que puedan ir mostrando el camino.

"Hay establecimientos rurales que no tienen tantos estudiantes por sala, por lo que sería bueno experimentar algunas prácticas e ir monitoreando cómo funcionan esas experiencias, siempre bajo el reguardo de asegurar el tema sanitario para toda la comunidad escolar", recomendó.

"Nosotros hablamos de que la educación es contextualizada, por lo que creo que el retorno, también lo tiene que ser, considerando que no todos están en las mismas condiciones”, reforzó el Dr. Domínguez, agregando además que muchos colegios actualmente están siendo utilizados como vacunatorios.