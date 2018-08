Crónica 14-08-2018

Votación clave en Concejo Municipal: Incertidumbre por continuidad de local Tacubas

Este martes en la sesión del Concejo Municipal se analizará la situación de la patente del Restaurante Multiespacio Tacubas, ubicado en la calle Maipú, cuya continuidad peligra debido a permanentes reclamos de los vecinos por ruidos molestos.

De acuerdo a lo manifestado por el concejal Eduardo Ibáñez, “habría una petición del alcalde para no renovar la patente, pero en lo personal no estoy de acuerdo con ello, debido a que ya es alta la cesantía en Linares, y una decisión de esta naturaleza permitiría dejar sin trabajo a 35 personas”.

“Es cierto que hace tiempo que los vecinos viene reclamando hace tiempo por la contaminación acústica, pero si queremos potenciar el turismo, también tenemos que facilitar que exista diversión en la noche”, afirmó.

Ibáñez considera que poniéndose en el lugar de los vecinos, lo más justo “sería dialogar con la propietaria del local y que asumiera también algunas modificaciones en el recinto para evitar que el ruido moleste a quienes viven en las cercanías”.

“El local ya es parte de una identidad en la vida bohemia local, pero más que la fiscalización a este tipo de locales, más parece una persecución en contra de este recinto, ya que no existiría una reciprocidad con otros establecimientos que también funcionan en horario nocturno”, aseveró el concejal.

Finalmente, señaló que “es curioso que se presenten 180 firmas en contra de un local, en circunstancias que no viven más de 40 personas en las cercanías y a las que les afectaría el ruido”.