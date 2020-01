Opinión 11-01-2020

Votar apruebo (Sí)



Hasta hoy las encuestas revelan que la ciudadanía estaría inclinándose mayoritariamente en favor de la opción Apruebo a la pregunta: ¿Quiere usted una nueva Constitución?, que se formulará en el plebiscito de entrada el próximo 26 de Abril.



De mantenerse los resultados de esas mediciones en favor de dicha tendencia, tendremos que ir nuevamente a las urnas en el mes de Octubre; esta vez, para elegir a los representantes que integren la totalidad o una mitad de la Convención Constituyente, según cuál será la opción que obtenga mayoría dentro de dicha opción.



Siguiendo las tendencias que también muestran las mismas mediciones de opinión en cuanto a la adhesión ciudadana o simpatías políticas, es altamente probable que el resultado de la elección para dichos constituyentes no ofrezca muchas sorpresas y termine arrojando una composición política no muy distinta de la que posee la actual Cámara de Diputados, más aún porque se usará el mismo sistema electoral. En consecuencia, serán constituyentes del mismo perfil y habrá la misma diversidad.



Luego, las preguntas de cajón que se vienen: Si en la diversa composición de la actual Cámara de Diputados nuestros representantes no han sido capaces de llegar a consensos razonables con quórums de 4/7 (57%), 3/5 (60%) y 2/3 (66%) como los que establece la Constitución actualmente vigente para las diversas materias sensibles a regular, dado que todo es “insuficiente” o “lejano con lo que demandan los movimientos sociales”: ¿Qué garantía tendremos los electores para creer razonablemente que los constituyentes lograrán consensos bajo el estándar de los 2/3 (66%) que establece el acuerdo que daría lugar a la Convención Constitucional cualquiera sea sus dos modalidades?, ¿Cuál será el ánimo de un tercio que se sienta amenazado para aceptar rebajar tal estándar de quórums una vez que se conozca la composición de la Asamblea Constitucional que termine elegida?.



Si a esto agregamos que el resultado de la deliberación final del texto constitucional tendrá que quedar lista entre 9 o 12 meses a partir de la instalación de la Convención a partir de su elección; esto es, entre Octubre o Diciembre de 2022, si es que no se posterga aún más cuando a mitad de camino algunos se den cuenta de que la constitución que resulte pueda llevar la firma de un presidente de centro derecha y, por tanto, será necesario estirar todo lo necesario para que ello sea imposible; la angustia, incertidumbre y anormalidad por lo que se viene no será poca.



¿Podremos acostumbrarnos a tener casi dos años más de tensiones, de violencia, de “funas”, de espacios públicos convertidos en zonas de sacrificio o en verdaderos vertederos, y todo en un clima de altísima intolerancia y crispación que de seguro enturbiará el quehacer de la Convención?



Finalmente, con todo lo que ha pasado en el país queda meridianamente claro que es difícil o incluso imposible pensar que cualquier solución no pase con la adopción de cambios. Por tanto, la verdadera disyuntiva que se nos presenta en el plebiscito de entrada es hacerlos dentro de las reglas de juego, con quórums más bajos, o hacerlos a través de una Asamblea Constituyente (también llamada Convención Constitucional) con quórums más altos.



Ud. decide entonces en qué estamos metiendo a nuestro país de votar Apruebo. Estamos a tiempo de volver a pensar el tema, ser más rigurosos y autocríticos, no tragarnos lo que se nos dice ya que existe una alternativa certera y que permite cambios constitucionales incluso con una mayor eficiencia de quórums, como es la que ofrece la Constitución que nos rige.







(Andrés Melossi

Abogado)