Opinión 05-01-2020

Votar No (rechazo)

Señor Director:



Las futuras decisiones que deberemos tomar como chilenos, como consecuencia del Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución alcanzado por los parlamentarios y su reciente implementación diseñada por la Comisión Técnica, hoy convertida en norma, ha dejado en una disyuntiva poco feliz a todos los chilenos que quieren cambios constitucionales por las vías que la propia Carta Fundamental establece en su Capítulo XV, y con posibilidad de ser igualmente plebiscitados, de acuerdo con lo que permite dicho capítulo.



En efecto, el plebiscito de entrada nos plantea una disyuntiva en que no contempla la opción de cambios dentro de la constitución actual y, en vez, establece un camino que cuenta con incertidumbres y riesgos; como podría ser que no se llegue a acuerdo alguno en un año o que llegándose a acuerdo en el plebiscito de salida no ratifique el texto que resulte y, por tanto, vuelva todo a la constitución actual, lo que provocará una frustración peor a la que se vive en el presente.



Por otro lado, paradojalmente, el Acuerdo referido establece un quórum más exigente (2/3 en todas las materias a reformar sea cualesquiera de las dos fórmulas de convención) que aquellos contemplados en el propio Capítulo XV mencionado (2/3 o 3/5 según las materias a modificar).



Dado que ninguna de las alternativas ofrecidas dentro de la opción Sí es explícita para recoger la voluntad de quienes desean cambios dentro de las reglas del juego contenidas en la actual Constitución -que a juzgar por las matemáticas de los quórums resulta incluso más eficiente de realizar-, la única vía de quienes quieren cambios en estabilidad, con certeza jurídica y dentro del orden actual queda subsumida en la opción No.



Lo anterior provoca una dispersión en el voto de los partidarios de cambios y mejoras a nuestra Constitución incluso para los que quieren su reemplazo a través de una derogación orgánica, pero dentro de los cauces que la Carta Fundamental establece.



En consecuencia, la omisión del Acuerdo y posterior propuesta técnica ofrecen una opción reduccionista y manipuladora para el plebiscito de entrada.



Resultará curioso ver que en abril próximo la alternativa por el No termine congregando tanto a los partidarios acérrimos de la actual Carta Fundamental como a detractores que con convicción y sin complejos optan por caminos de certeza jurídica, en orden y con reglas de juego claras.





Andrés Melossi

Abogado