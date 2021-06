Crónica 18-06-2021

Voto obligatorio: asegura participación, pero puede generar la aparición de candidatos populistas



El académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, Mario Herrera, explicó las implicancias de esta modalidad de sufragio, en momentos en que el Congreso debate un proyecto de ley sobre el tema.



Este martes la Cámara de Diputados aprobó en particular y en primer trámite constitucional, el proyecto que restablece el voto obligatorio, una idea que se viene debatiendo desde hace algún tiempo y que luego del fin de semana pasado, donde la participación en la segunda vuelta de gobernadores alcanzó el 19% del padrón, vuelve a la palestra.

El académico e integrante del Centro de Análisis Político (CAP) de la Universidad de Talca, Mario Herrera, señaló que esta restitución tendría efectos tanto positivos como negativos en materia política.

Por un lado habría un aumento de manera mecánica en la participación electoral, lo que de acuerdo al cientista político, es “un bien deseable para toda democracia”. “Vamos a tener personas cuyo comportamiento electoral desconocemos, acudirán a las urnas por primera vez en su historia, una generación completa que dejó de votar tras la instauración del voto voluntario el año 2012, esto agrega cierto nivel de incertidumbre a las elecciones”, expresó.

Por otro lado, Herrera indicó que el aspecto negativo que se podría generar, es la aparición de candidatos populistas, dado que los sectores que se abstienen son los que presentan mayores niveles de desinterés en la política, desconfianza en las instituciones políticas y desafección. “Perfectamente puede aparecer un candidato populista, con un discurso antipartidos políticos que logre capturar a estos votantes. En ese sentido, es un arma de doble filo”, argumentó.



Sanciones



El analista señaló además, que es importante definir bien las sanciones a las que se exponen quienes no participen en los comicios en el caso que el voto sea obligatorio.

Esto para que no se produzca lo que sucede en otros países, donde se ha pasado desde el voto voluntario a este tipo de sufragio y no se han establecido los castigos adecuados a quienes no concurren a votar. En estos lugares se observa que a pesar de la medida, los niveles de votación no son los esperados en los comicios.

De acuerdo a Herrera, esto ocurre, por ejemplo, en el sistema mexicano donde hay voto obligatorio, pero no existen sanciones para quienes no asistan a sufragar y en términos generales la participación ronda en el 60%. “Esto es alto para lo que ocurre hoy en Chile con el voto voluntario, pero no si consideramos un sistema con votación obligatoria”, puntualizó.