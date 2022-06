Crónica 16-06-2022

Vuelve a caer el empleo en la región del Maule y los adultos mayores encabezan el trabajo informal

Por segundo período consecutivo hay menos personas trabajando en el Maule y no se alcanzan los niveles de ocupación pre-pandemia. Se suma a lo anterior que las mujeres siguen teniendo menos trabajo que los hombres. Además, los adultos mayores encabezan el trabajo informal. Los datos provienen del Termómetro Laboral del Maule, boletín elaborado mensualmente por el Observatorio Laboral del Sence - Maule. Según constata, los ocupados para el trimestre febrero - abril de este año son 497.892, lo que significa una tasa de ocupación de 53,6 por ciento a nivel regional, comparada negativamente con el índice nacional, que se sitúa en 55,1 por ciento para igual período de estudio.

Pero, ¿qué pueden estar significando estos datos? Al respecto, la directora del Observatorio Laboral, Irma Carrasco Tapia, señaló: “Las cifras reflejan que la recuperación del empleo aún no alcanza los niveles anteriores a la pandemia, existiendo aún un déficit en cuanto a la cantidad de personas empleadas, lo cual se acentúa en las mujeres, es claro que aún estamos atravesando los efectos de la pandemia; y las gráficas representan una situación cíclica en nuestra región, a partir de la cual empezamos a ver meses de menor empleabilidad”.

Por su parte, la directora regional del SENCE, Alejandra Harrison, observó que “sin duda que es un tema preocupante, por lo que se está incentivando a que las mujeres, quienes tienen al cuidado sus hijos pequeños (hasta 5 años) y no tienen derecho a sala cuna en sus empresas, puedan postular al Subsidio Protege, que financia por tres meses el pago de 200 mil pesos para que alguna persona pueda cuidar a los hijos mientras la madre trabaja”. Añadió que se trata de un beneficio que el gobierno extendió hasta septiembre de 2022, al que se suman nuevas capacitaciones para que las mujeres tengan mejores herramientas laborales, enfatizó la directora del SENCE.

Al mirar el detalle, el Termómetro Laboral muestra que la ocupación femenina alcanza el 42,2 por ciento en el trimestre febrero-abril, frente a 65,6 por ciento para los hombres. Aunque se mantiene la diferencia entre mujeres y hombres, el Termómetro observa que la ocupación creció seis puntos porcentuales para las mujeres en 2022 comparado con 2021, pero sin alcanzar la tasa pre-pandemia.

Por otro lado, el análisis del Observatorio Laboral del Sence-Maule, proyecto ejecutado por la Universidad Católica del Maule, precisa también que, para el mismo lapso de estudio, el 55 por ciento de las mujeres en edad de trabajar están inactivas, es decir, 262.751 mujeres. En el caso de los hombres, la tasa de inactividad alcanza el 31,6 por ciento. Para el OLM, los datos evidencian una situación desfavorable para las mujeres por su baja inserción laboral en el mercado del trabajo de la región. No obstante, para ambos sexos, la principal razón declarada respecto a la inactividad es estar estudiando o preparándose para estudiar, seguida muy de cerca por atender responsabilidades familiares permanentes.

Dentro de la informalidad, el boletín precisa que el 45,9 por ciento de los adultos mayores tienen una ocupación informal, lo que puede reflejar falta de acceso a la seguridad social.