Crónica 21-03-2021

W-ENER 2021: Con enfoque social regresan los webinars de energía



El próximo miércoles 24 de marzo se dará inicio al ciclo de seminarios “Online Meetings of the Worldwide Energy Network – WENER”, con un enfoque temático orientado al uso de microrredes y energías renovables para el desarrollo de comunidades aisladas o rurales.



“Microgrids for isolated and rural communities”, es el título de la primera sesión de este año de W-ENER, el exitoso ciclo de webinars que surgió en el contexto de la pandemia en mayo del año pasado, con el fin de reunir a la comunidad nacional e internacional, en torno al debate y a la discusión de temas relacionados a energía.



En particular se abordan temáticas ligadas al área de eficiencia energética y generación de energías limpias. “Este año se quiere apostar a un W-ENER enfocado a Energía Solar, para lo que hemos considerado a expositores de todo el mundo, quienes no sólo hablarán de sus investigaciones y proyectos, si no también, aterrizarán sus trabajos a la realidad de Chile”, explica Marco Rivera, académico de la Universidad de Talca, y coordinador de estos eventos.



De acuerdo a Rivera, tanto en Chile, como en el resto del mundo, existen aún muchos hogares sin acceso a electricidad ni agua potable, y es en este contexto que las microrredes constituyen una solución viable para la generación de energía, lo que sería una contribución directa para suplir las necesidades básicas de esas comunidades. Por ello, en esta primera sesión se contará con la participación de diferentes expositores, quienes darán a conocer sus trabajos relacionados a este tema en Paraguay, Guatemala y, por supuesto, Chile.



Cabe mencionar que el año anterior fueron 16 seminarios los que se llevaron a cabo desde mayo a noviembre; hubo 51 panelistas invitados, la mayoría de ellos internacionales; y se registró una convocatoria de más de 800 auditores en las distintas plataformas.



Internacionalización



“Estos webinars nos ponen en un lugar de privilegio, desde donde podemos compartir y socializar con académicos de primer nivel”, comenta por su parte Javier Muñoz, decano de la Facultad de Ingeniería de la UTalca, quien adelanta que, desde la Región del Maule, el equipo de trabajo continuará impulsando este tipo de actividades, las que se han visto fortalecidas con la nueva realidad que trajo consigo la pandemia mundial.



Según agrega el decano, esta es una actividad de alta relevancia para la facultad y para el consorcio MacroFacultad, ya que da cuenta del énfasis que se ha colocado en el ámbito de la internacionalización. “De hecho, en la actualidad nuestra facultad posee diversas áreas que tienen un impacto y relevancia internacional, por lo que este tipo de eventos nos permiten ubicarnos en un lugar de posicionamiento a nivel internacional, lo que ha sido uno de los objetivos que hemos trazado como unidad”, asegura Muñoz.