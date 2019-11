Política 28-11-2019

Waldo Alfaro lamenta renuncia de concejal Concha y asegura estar dispuesto a primarias

El pre candidato por la alcaldía de Linares, Waldo Alfaro asegura estar sorprendido por la renuncia del concejal y señaló que nunca se ha sentido un candidato impuesto. “Estoy y estuve dispuesto a competir en primarias con Luis o quien fuera, siempre en un marco de respeto y tolerancia, aseguró



Waldo Alfaro, quien ya públicamente mostró sus intenciones de ir a competir por la alcaldía de Linares, indicó estar sorprendido con las acusaciones del Concejal Luis Concha, quien al momento de renunciar al Partido Demócrata Cristiano, sostuvo que el ex director de SENCE fue impuesto como candidato.



Alfaro desestimó las acusaciones del edil y ahora ex militante, ya que señala que siempre ha estado dispuesto a ir a las instancias democráticas necesarias para asumir la candidatura. “Creo en la democracia. De hecho siempre he estado dispuesto a participar de primarias para definir el candidato a alcalde y alcanzar un acuerdo que nos permita trabajar juntos, incluso con otros partidos, por el desarrollo de Linares. El país necesita diálogo y eso debe partir por nosotros” manifestó. De hecho, señala que nunca se sintió un candidato impuesto y sólo transparentó sus aspiraciones.



Con respecto a las acusaciones que apuntan a Ximena Rincón, Waldo Alfaro señaló “la senadora lo único que ha dicho es que soy un buen candidato, no es ella quien decide quién es el candidato o candidata. Creo que es lamentable que los que están en política sean tan poco rigurosos y ensucien esta actividad cuando no son capaces de ir a una competencia democrática para ganar el espacio a través del respaldo ciudadano” enfatizó.



Además, Alfaro explicó que “Creo que Luis equivoca el camino con sus acusaciones. Siempre se pensó que era un buen candidato, como otros que hay en el partido, y la forma de definir quién nos represente es clara: son las primarias” concluyó.