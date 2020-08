Nacional 14-08-2020

Walmart Chile pone fin a convenio con Cornershop y decide potenciar sus propios canales online



Walmart Chile informó este jueves que pondrá fin a su convenio con Cornershop y potenciará sus propios canales online. Anuncio que llega luego de que la plataforma de última milla y Cencosud sorprendieran con la noticia de una alianza a largo plazo para las operaciones de supermercados y tiendas para el hogar en Chile, Perú, Colombia y Brasil. Acuerdo que además contempla el trabajo conjunto para el desarrollo de tecnología que apunta a mejorar la experiencia de los clientes y desarrollar la eficiencia del negocio.

A través de un comunicado, Walmart, compañía que opera la cadena de supermercados Lider, entre otros, señaló que la transformación que están viviendo, sumado al "explosivo aumento de compras online de la compañía", han llevado a la compañía a "acelerar y ampliar su oferta omnicanal a todos los formatos de sus supermercados". En esa línea, recalcaron estar trabajando en un plan que contempla una inversión de US$50 millones entre 2020 y 2021, y que incluye el "lanzamiento del servicio de despacho a domicilio desde la App de Lider y aumentar significativamente el número de supermercados con el servicio gratuito de retiro en tienda o pick up", lo cual, añade el texto, "se ha convertido en el principal motor de crecimiento y diferenciación digital de la compañía". En tanto, Walmart Chile señaló que la aplicación de Lider será próximamente lanzada, y permitirá hacer compras directamente desde la aplicación, acceder a promociones y descuentos. "Queremos utilizar todo nuestro network -centros de distribución, tiendas y venta en línea- para recoger y entregar productos. Que un cliente pueda despachar un artículo a su hogar y devolverlo en tienda a través de Lider.cl. Que pueda pedir mercadería a través de la app Lider y pasar a recogerla camino a la casa a través del servicio Pick up totalmente gratuito", explicó Gonzalo Gebara, CEO de Walmart Chile. Dicho eso, la firma informó que continuará en la plataforma Cornershop, eso sí, "finalizando el convenio actual entre ambas compañías donde Walmart Chile absorbía el service fee para que los clientes accedieran a los mismos precios de las tiendas". Es decir, Walmart dejará de hacerse cargo de la comisión que cobra Cornershop por concepto de servicio, por lo que los clientes que compren en sus tiendas a través de esa aplicación ahora deberán pagar aquello, a no ser que la plataforma decida absorber ese costo.