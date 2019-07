Social 16-07-2019

Walmart retomó conversaciones en proceso de negociación colectiva

En el marco del proceso de negociación colectiva que Walmart Chile y el Sindicato Interempresas Líder (SIL) llevan adelante, la compañía informa que retomó las conversaciones desde ayer, esperando que prime el diálogo y la relación constructiva que siempre hemos promovido con nuestros trabajadores.

“Queremos manifestar nuestra preocupación por actos de violencia hacia nuestros trabajadores no adheridos a la huelga y clientes, y por los bloqueos ilegales de locales que han ocurrido desde el inicio de la huelga hasta la fecha. Estas circunstancias no nos habían permitido retomar las conversaciones, ya que como compañía no podemos dialogar en estas condiciones”.

“Walmart Chile hace un llamado al sindicato a favorecer un clima de respeto, entendimiento y legalidad que permita llegar a una solución”, indica en una declaración pública..