Agricultura 15-08-2020

Webinar analizó los principales desafíos del sector para avanzar en el desarrollo de una agricultura digital 4.0 en Chile

- La necesidad de infraestructura y de identificar el valor real de las tecnologías para el mundo rural, fueron las problemáticas abordadas por el panel integrado por el Subsecretario de Agricultura, José Ignacio Pinochet, y el Director Nacional INIA, Pedro Bustos, entre otros.

“Transformación Digital en el Agro” fue el título del webinar que analizó las necesidades, oportunidades y desafíos que enfrenta la industria agroalimentaria nacional para avanzar hacia una agricultura digital 4.0, junto a un panel compuesto por el Subsecretario de Agricultura, José Ignacio Pinochet; el Director Nacional del Instituto de investigaciones Agropecuarias (INIA), Pedro Bustos; el Jefe de Arquitectura para el Internet de las Cosas (IoT) de IMB Chile, Javier Burgos; y el Líder del Grupo de Especialidad de Agricultura Digital de INIA, Stanley Best.



La actividad, organizada por GTD Telsur, tuvo completa sintonía entre los exponentes, ya que para todos los participantes la falta de infraestructura y conectividad representa un desafío importante a la hora de lograr llevar la era digital al campo. Durante su intervención, el Subsecretario de Agricultura, José Ignacio Pinochet, sostuvo que “los ejes clave para la transformación digital del sector agropecuario son, en primer lugar, contar con una infraestructura y conectividad que priorice sectores rurales que no siempre son comercialmente favorables. Y en segundo lugar, tener una política nacional de datos y estandarizar el manejo y uso de ellos, para la toma de decisiones en beneficio de los agricultores. Desde 2018, el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha invertido nueve mil millones de pesos en capacitación en esta área, lo que representa un comienzo sólido para avanzar en este importante desafío”.



A su vez, el Director Nacional de INIA, Pedro Bustos, enfatizó en la lejanía existente entre la tecnología y los agricultores. “Es indispensable poner la tecnología al alcance de los productores, ya que el problema que tenemos hoy en día es cómo las acercamos y las hacemos más amigables, sencillas y que sea fácil para el agricultor y agricultora entender el beneficio de contar con ella en su propio campo”, agregó.



TECNOLOGÍA PARA EL AGRO



“El tema no es el costo, es cómo esta tecnología se puede conectar a la usabilidad de la información”. Con esas palabras Stanley Best, Líder del Grupo de Especialidad de Agricultura Digital de INIA, profundizó en que la big data disponible para el sector agropecuario debe ser entregada a los agricultores y productores con el fin de desencadenar una acción en los campos, siendo palpable el retorno económico de dicha inversión.



Añadió que “la ausencia de un mercado en la materia se debe a que esa trazabilidad no se ha logrado aún (…) tenemos las tecnologías, las aplicaciones, pero falta trabajar en el vínculo entre ambas partes. Hoy nos enfrentamos al cambio climático, y con ello a nuevas enfermedades, han cambiado las condiciones fenológicas del cultivo y, además, los negocios agrícolas son más estrechos, muy competitivos y prontamente la certificación de los productos será muy relevante. En todo eso el aporte de la tecnología es vital y necesitamos generar esa estructura que permita el desarrollo de un mercado entorno a la agricultura digital 4.0, para desencadenar las capacidades humanas, la formación de los profesionales agrícolas y la aplicación de los datos y la tecnología en la producción”.



En esa línea, el Jefe de Arquitectura para IoT de IMB Chile, Jaime Burgos, expresó que “las tecnologías deben hablar el lenguaje rural para que el dato duro tenga un valor para el agricultor. En IBM tenemos experiencias exitosas en California (EE.UU.) con las uvas, en Colombia con el café y en Brasil con la producción de plátano. En Chile, INIA es el experto y la institución que contribuye en generar ese vínculo entre la tecnología y el sector agrícola”.