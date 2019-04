Deporte 04-04-2019

Weichafe de Linares debuta en el Torneo de Rugby 4 Regiones

Apoyado por la Municipalidad de Linares, el Club de Rugby Weichafe, es uno de los clubes fundadores de la Asociación Maulina, Co-Organizadora del “Torneo 4 Regiones”, competencia que reúne a los mejores clubes de rugby desde Curicó a Temuco, un torneo que unificará las competencias locales de las asociaciones de Maule, Concepción y Araucanía.

Siete ciudades, ocho jornadas, doce clubes, treinta y seis partidos, más de seiscientos inscritos con una buena estructura administrativa y organizativa darán el vamos a este torneo y proyecto de las “4 regiones”, que busca regionalizar definitivamente el desarrollo del rugby chileno. En este escenario está Weichafe, el más sureño de todos clubes del Maule y ganadores en 2017 del torneo de apertura regional maulino, por lo que será uno de los principales animadores del rugby regional chileno.

A puertas de su debut, el capitán del cuadro local, Pedro Méndez, apertura del club linarense, que debuta este sábado en el estadio Municipal de Linares (horario por definir) ante la Universidad de Concepción por el grupo B del torneo, comentó que “como equipo nos hemos estamos preparando bastante, comenzamos la pretemporada en febrero, pero gran parte de los jugadores jugaron casi todo el verano en campeonatos de Seven a Side; Nos tocó un grupo complicado, no es para nada fácil enfrentar equipos con los cuales no hemos jugado, eso nos lleva a entrenar más y tomar esta competencia muy en serio; contamos con el respaldo de la Municipalidad de Linares, la que nos apoya con los traslados y con recursos. Nuestra principal motivación es llegar a la jornada final del torneo sin importar que copa disputemos, representar a Linares para nosotros es un orgullo”.

Por su parte, el DT Cristian Núñez manifestó que “el beneficio de jugar en este torneo será subir el nivel de rugby y conocer diferentes equipos, lo que hará forjar una amistad y camaradería como lo es en nuestro deporte y ser parte de un torneo nunca antes visto. Para las regiones es importante tratar de integrar también un torneo de mujeres, es muy importante esto, ya que cada día este deporte es más masivo, al igual que hacer más campeonatos infantiles y juveniles, es allí donde está la semilla de las regiones, por eso es importante tomarlos en cuenta”.

