Weichafe es de oro: Equipo linarense de rugby se coronó campeón del torneo de apertura

Vencieron a los curicanos por 14 – 7

Llegaron para hacer historia en el Tucapel Bustamante Lastra. Se prepararon para este momento que lo disfrutaron con todo junto a su fiel hinchada que no los dejó solos. Un técnico lleno de carisma que valoró la entrega de sus dirigidos. No fue fácil sobre todo en el primer tiempo, donde Curicó llegó siempre con peligro al área del cuadro que estaba invicto y que no quería ingratas sorpresas.

Las figuras de Weichafe fueron Rodrigo Ravello con un try con patada conversión de Gonzalo Améstica. En tanto que el segundo try fue obra de Pablo Yáñez con patada convertida nuevamente por Gonzalo Améstica. Para los curicanos el descuento fue obra del jugador Urra.

LOS NOMBRES QUE ESCRIBIERON LA HISTORIA

Un equipo en el cual todos fueron obreros de principio a fin. Entrenaron con condiciones climáticas adversas, por eso la obtención de este campeonato es un premio por toda esa entrega. Los artífices de este título fueron: Marco Zúñiga, Cristopher Manríquez, Rodrigo Valdés, Jaime Martínez, Jaime Sepúlveda, Pablo Yáñez, Alexander Pérez, Ítalo Torres, Cristian Álvarez, Rodrigo Ravello, Arturo Tormo, Carlos Alegría, Tomas Lillo, Pedro Méndez y Gonzalo Améstica. Se suman también a los suplentes: San Martín, Muñoz, Núñez, Cifuentes, Lara, Carvajal, Cofré, Salinas, Aliste y Aguilera,

UNA CELEBRACIÓN MERECIDA

Para el estratega de Weichafe, Cristian Núñez este fue premio al trabajo duro que realizaron durante todo el torneo: “estamos felices, no fue fácil Curicó, fue un equipo muy fuerte. Ellos trajeron jugadores que participan en Santiago, no jugaron como corresponde Fair Play, pusieron su mejor artillería y les repondimos con el mejor combate. Un primer tiempo complicado, luego se soltaron las marcas y pudimos penetrar. Quiero destacar la garra de mis jugadores que se entregaron por completo y ahora a disfrutar este triunfo regional”.

El capitán Arturo Tormo, coincidió también que fue un trabajo bastante complejo: “hubo todo un trasfondo, los entrenamientos con frío y lluvia, pero gracias a esos entrenamientos en condiciones anormales hoy estamos festejando esta victoria. Curicó fue complicado porque también venía en busca del título, un partido digno de una final que la gente disfrutó plenamente”.

Pedro Méndez, experimentado jugador de Weichafe, destacó que “fue un partido muy complicado, pero logramos el objetivo porque este es un grupo de amigos, no es un equipo, y eso fue fundamental. Trabajamos con frío, lluvia y aquí está el resultado un título que buscamos y que mejor en calidad de invictos”.

Finalmente, el timonel del club de Rugby Weichafe, Carlos Carvajal expresó: “estamos felices porque era el título que necesitábamos por todo el esfuerzo y garra que pusieron nuestros jugadores. Se quedó la Copa de Oro en casa y se le ganó a Curico. Vamos a seguir entrenando porque se viene el torneo más difícil y vamos a ir también por ese campeonato. Agradezco al alcalde Mario Meza por el apoyo, a Ernesto Hachim por la gentileza que siempre nos brinda para facilitarnos las canchas y por supuesto al público que llegó para festejar con nosotros este título”.

POSICIONES

Linares, se quedó con la Copa de Oro, tras vencer a Curicó por 14 a 7. En tanto que, por la Copa de Plata, el equipo talquino de Old Thunder por 22 a 12 al cuadro de Palkun de Chillán.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo