Deporte 23-08-2019

Weichafe quiere abrazar la ovalada y sumar puntos en el torneo Maule Rugby

Los linarenses juegan este sábado desde las 15:00 horas.

Espectacular y apasionante fue la última jornada del deporte ovalado. Aunque el equipo de los “guerreros” de Weichafe cayó ante Nómades por 17-9, en un encuentro que fue de infarto. Mientras que en San Vicente de Tagua-Tagua, el equipo de Mamut, dio cuenta del equipo talquino Thunders en un vibrante duelo por 24-23 no apto para cardíacos. Incluso el elenco del piduco desperdició una conversión a falta de un minuto y medio para el término del match.

En otro pleito, que también fue muy disputado Escorpiones de Molina, ganaron a Maristas en el hermoso complejo del cuadro estudiantil ubicado en Machalí, por 33 a 12, que se definió en los últimos 20 minutos.

Por su parte Curicó, se recuperó de la derrota sufrida ante Linares, venciendo a los parralinos de Ruiles.

TABLA

Los “capos” de lo que va el torneo son Nómades y Mamut, con 14 puntos. El tercer lugar está compartido por tres elencos, todos con 10 positivos: Curicó, Weichafe y Escorpiones. Luego aparece Thunders, muy de cerca con 6. Recordar que Linares ya enfrentó a sus rivales directos, pero no se puede confiar. Este sábado enfrenta a unos de los líderes, Mamut, a quien le restó sólo un triunfo con bonus para asegurar su lugar en semifinales.

Nómades, derrotó a un rival directo y es el único invicto del campeonato. Escorpiones, Thunders y Mamut, lucharán con todas sus armas por buscar el cupo a las semifinales del campeonato. En la parte de abajo Ruiles y Maristas se alejan un poco de esta férrea lucha, pero sin duda que ganan experiencia en la Copa, haciendo presente que recién este año están empezando a competir el salto del desarrollo a Primera serie Adulta, no ha sido fácil y están motivados para seguir creciendo día a día.

Quizás lo más importante es que se volvieron a jugar los cuatro partidos de la fecha, como señalaron los organizadores: “parece quedar en el pasado lo ocurrido en años anteriores con equipos que no se presentaban y perdían por W. O, privilegiando otras instancias”.

Los clubes de Maule Rugby, son sin duda un ejemplo y lo demuestran en el compromiso con el torneo.

WEICHAFE

El partido frente a uno de los líderes del campeonato se disputará este sábado desde las 15:00 horas, en la cancha número 3 del Tucapel Bustamante Lastra y de preliminar está programado un duelo entre los juveniles de Linares y el elenco de Albatros de la ciudad de Constitución a contar de las 12:00 horas.

FECHA DECISIVA

Partidos claves se disputarán por la quinta fecha la Copa Maule Rugby

Weichafe RC v/s Mamut RC

Maristas v/s Ruiles

Escorpiones v/s Thunders

Curico RC v/s Nomades RC



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo