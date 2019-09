Deporte 12-09-2019

Weichafe y Curicó listos en segunda ronda de la Copa Maule Rugby

Los linarenses ganaron a Escorpiones de Molina

Se cumplió con la séptima y última fecha regular del torneo. Fue una jornada bastante complicada, ya que los líderes debieron esforzarse al máximo para escalar en la tabla con un buen juego. Los “guerreros” de Weichafe debieron enfrentar a Molina, bajo una persistente lluvia en la cancha del Club Deportivo Municipal, y literalmente quedaron “embarrados”, pero contentos tras la victoria que les permitió dar un paso a la siguiente fase. Hubo de acuerdo a la información entregada por Maule Rugby, un partido que fue suspendido entre Nómades y Maristas, el cual quedó fijado para instancias recuperativas.

Abriendo la fecha, Weichafe recibió a Escorpiones, duelo donde ambos planteles tenían un objetivo. Los del Maule Sur tenían que ganar por amplia diferencia si querían bajar del primer lugar a Curicó, mientras que los de la comuna de Molina, estaban obligados a ganar con bonus ofensivos, para instalarse en zonas de clasificación.

Un primer tiempo que fue super ajustado, pero en la segunda etapa Weichafe salió con convicción y otra mentalidad, hicieron su juego y mostraron su categoría para quedarse con un contundente 65 a 12. A pesar de todo, el guarismo no les permitió quedarse con el primer lugar, pero los mantiene como sólidos escoltas del puntero, logrando así la clasificación a la siguiente fase del torneo. Por su parte Escorpiones ya cerró su participación y alcanzó momentáneamente un quinto lugar, lo que reflejó que a pesar de ser uno de los equipos más jóvenes del torneo, aún hay mucho potencial en desarrollo de cara a la próxima temporada.

Por otro lado, Curicó recibió a Mamut donde los visitantes tenían la dura misión de intentar derribar al puntero, cosa que les significaría ascender a la parte alta de la tabla y clasificarse directamente a la segunda ronda. Sin embargo, en un encuentro muy áspero y friccionado, los locales lograron imponerse por 66 – 0 a los visitantes antes de los 80 minutos, logrando así una clasificación directa a la segunda ronda.

Finalmente, Ruiles recibió a Old Thunders, con un gran marco de público local. Serían los oriundos de Parral quienes arrancarían arriba en el marcador, lo que encendía aún más a una hinchada muy motivada que acompañaba a los de verde y amarillo. No obstante, conforme avanzaba el reloj, Ruiles perdía consistencia en su juego ante un potente trabajo de los visitantes, quienes en definitiva se llevarían el encuentro por 10 – 47.”

BUENA CAMPAÑA

El presidente del club Weichafe, Carlos Carvajal , estaba muy contento con este triunfo en un partido que se disputó bajo la lluvia y que tiene a los linarenses listos para la siguiente fase: “estamos llegando al final de la primera parte del campeonato, nos queda una última fecha pendiente con Ruiles de Parral que se jugara este sábado a las 15:30 horas en la cancha camino a Romeral .Lo más probable es que nosotros finalicemos segundos , tenemos el mismo puntaje , pero hay diferencias de puntos . Es muy difícil,l tendríamos que hacer cerca de 150 puntos en el último encuentro. Debemos prepararnos para la semifinal el 5 de octubre, aunque todavía no está definido nuestro rival. Lo más probable es que sea Nómades, que es el único equipo que nos ganó este torneo, pero vamos a prepararnos bien para ganar y poder alcanzar una final y jugar nuevamente con Curicó por el título”.



TABLA DE POSICIONES

La primera ubicació, es para el cuadro de Curicó, con 25 puntos; Weichafe, 25; Nómades, 19; Mamut RC, 19; Escorpiones, 15; Old Thunders, 13; Ruiles, 6; y Maristas, 2.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo