Crónica 26-06-2022

Ximena Rincón: "Las universidades del G9 tienen un rol público y deben estar dentro del radar de los Gobiernos"







- La Senadora por la 9° Circunscripción, se reunió con el Rector de la Universidad Católica del Maule y director de la Red de Universidades G9, Dr. Diego Durán, en la sede Curicó de la casa de estudios, para conversar sobre la posición en que quedan las universidades de vocación pública frente al nuevo escenario político.

Hasta el Campus Nuestra Sra. Del Carmen de la Universidad Católica del Maule (UCM) llegó la senadora Ximena Rincón (DC) para reunirse con el Dr. Diego Durán, rector de la Casa de Estudios, además de la Dra. Mary Carmen Jarur, vicerrectora académica y Pilar Ahumada, directora de la sede Curicó.

En la instancia trataron diversos temas como la importancia de la UCM y el resto de las instituciones de la Red G9 en el desarrollo territorial del país, además de cómo se aborda a las Universidades públicas no estatales en el borrador de la propuesta de Constitución, entre otros aspectos.

La Senadora por la Circunscripción 9 de la Región del Maule destacó la relevancia que las Instituciones Educacionales de la Red G9 tienen para Chile.

“Las Universidades del G9 tienen un rol púbico, por lo tanto, tienen que estar dentro del radar de los Gobiernos de nuestro país, para mí como senadora y mujer de región es fundamental el aporte de estas Universidades al desarrollo de nuestras comunidades y creo que deben estar en el centro de la acción de todos y cada uno de nosotros en el Parlamento y también en el Ejecutivo”, comenzó diciendo Rincón.

Tras el encuentro, el Dr. Diego Durán recalcó que la UCM siempre ha mantenido un vínculo con todas las autoridades.

“Las instituciones del G9 y la UCM siempre han trabajado con todas las autoridades del Gobierno Regional y con todas las autoridades de las distintas comunas y provincias. Para nosotros siempre el servicio es primero, más allá de eso, no significa que no vayamos a mostrar nuestra reflexión crítica respecto de aquellos puntos que consideramos que son importantes para el desarrollo de la propia institución y de la población que nosotros estamos atendiendo”, señaló.

Preocupación

Una de las preocupaciones del rector de la UCM y del resto de Casas de Estudio de la Red G9 es cómo se aborda en el borrador de la propuesta de Constitución a las Universidades públicas no estatales.

“Lo hemos dicho con todas sus palabras, lamentablemente el apartado de educación del borrador de la propuesta de Constitución establece una mirada exclusiva en lo estatal y no considera ni siquiera el hecho histórico de instituciones que han tenido un carácter público durante toda su existencia y que desaparecen completamente, queda supeditado a un espacio de incertidumbre grande que de alguna manera va a regular aquellas instituciones que no son estatales, pero que en la Constitución no dice absolutamente nada”, criticó.

Por su parte, Ximena Rincón complementó la declaración de Durán, señalando que según su opinión “es preocupante que no se entienda el rol público de nuestras Universidades y por tanto es un tema que la comunidad educativa en todo el país tiene que tener a la vista a la hora de evaluar el texto constitucional”.

Además, indicó que las proyecciones que pueda tener la UCM desde el territorio para Chile dependerá de la ciudadanía.

“Va a depender de lo que decida la ciudadanía, creo que es muy importante lo que va a ocurrir el 4 de septiembre porque si no entendemos que el desarrollo del país requiere instituciones fuertes y respaldadas, la verdad es que no vamos a alcanzar el ansiado desarrollo que requiere el territorio y el país en su conjunto”.

“Fue una muy buena reunión con el rector y con el equipo directivo de la UCM pensando en temas prácticos como la inclusión no solo presupuestaria, sino que también de una ley corta que permita afianzar y fortalecer a la Universidad Católica del Maule y a todas las Universidades que componen la Red G9”, comentó la parlamentaria.