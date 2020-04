Crónica 08-04-2020

Ximena Rincón llama a Indap a intervenir en crítica situación de productores de arándano

Un llamado para que el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, INDAP, intervenga en favor de ocho pequeños productores de arándanos de Cauquenes, que se asociaron para vender su cosecha del año a la empresa Termofrut Limitada, de San Carlos, formuló la Senadora por el Maule, Ximena Rincón, quien destacó que aún no recibe su pago y que si bien se trata de un problema entre privados, es necesario considerar que se trata de agricultores usuarios de INDAP, que tomaron créditos con la institución y que hoy necesitan recuperar el pago de los más de 30 mil kilos que entregaron a la exportadora.

La parlamentaria dijo que la situación es crítica. Acordaron un pago de 2.5 dólares por kilo de arándano y la empresa pagó un anticipo que va entre el uno y dos por ciento por agricultores. “Es gente de esfuerzo, que ve con preocupación su futuro, si finalmente el pago no se concreta. Son usuarios de PRODESAL que están en un conflicto entre privados, por lo que llamo a INDAP a que los apoye, porque de lo contrario, será la ruina para ellos y sus familias en momentos que necesitan recursos para enfrentar la emergencia por el COVID 19”, precisó la legisladora.

Por eso, insistió en que es necesaria la buena voluntad de la institución estatal, más aún si se considera que el trato con la empresa se realizó en las mismas dependencias de INDAP Cauquenes. ”Por años, todos los gobiernos de todas las tendencias, le hemos dicho a nuestros agricultores, micro y pequeños empresarios que deben asociarse y vender. Estos ocho campesinos así lo hicieron y hoy necesitan respaldo para conseguir el justo pago por su esfuerzo. No lo podemos dejar solos”, aseguró la Senadora.

Añadió que confía en que INDAP intercederá en favor de sus agricultores, por lo que anunció que hará llegar un oficio para solicitarlo formalmente. “Sabemos que estamos en una situación compleja por el COVID 19, pero apelo a la voluntad y al compromiso de una institución como INDAP, que se caracteriza por su cercanía con sus usuarios. Sé que se van a poner detrás de estos agricultores para que sean escuchados por la empresa Termofrut, conocer las razones del retraso y sobre todo, cuando se les va a cancelar”, aseguró,

Finalmente, la Senadora recordó que los agricultores no tienen otra entrada para subsistir y requieren el pago para comprar insumos, poda, fertilizantes y pago de mano de obra, además de compromisos financieros. “Si no tienen respuesta, puede significar la quiebra para estos productores”, concluyó.