Política 19-09-2021

Ximena Rincón, presidenta del Senado: “el tema pensiones para nosotros es prioritario”



Aunque asegura no estar sorprendida tras los anuncios del Presidente de la República en materia de pensiones, la titular del Senado y parlamentaria por el Maule, Ximena Rincón (DC), se mostró expectante de poder mejorar las condiciones de una ley corta previsional que se haga cargo principalmente de quienes perciben menos.

Así lo expresó en el programa “Profundidad de Campos” de TV Senado donde indicó que “el tema pensiones para nosotros es prioritario. No hay espacio para hacer “la reforma al sistema” pero sí hay que aprobar una ley corta. Vamos además a poner acento a la productividad, al desarrollo económico, porque si hay alguien que lo ha pasado mal son las mujeres y las regiones”.

En ese sentido para la autoridad legislativa, “el gobierno nunca quiso acoger lo que planteaban nuestros colegas de trabajo y por lo tanto ya se había ido instalando la idea de una ley corta”. No obstante, dijo que la propuesta esbozada desde el Ejecutivo necesita perfeccionarse porque “es demasiado corta y demasiado poco audaz”.

“No aprovecha el espacio para arreglar temas que son muy relevantes como eliminar de una vez por todas la tabla de mortalidad y tampoco aborda la forma de cálculo de la tasa de interés técnico del retiro programado”, citó la Presidenta del Senado agregando otros puntos ausentes como la llamada “ley de la marraqueta”.

Consultada sobre el proyecto que se tramita en la Cámara que propone un cuarto retiro excepcional de fondos previsionales, la Senadora Ximena Rincón, evitó anticipar escenarios y reiteró: “Nosotros hemos dicho que vamos a seguir atentamente la discusión de este tema, pero no quiero adelantar juicios”.