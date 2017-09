Crónica 01-09-2017

Ximena Rincón valora aporte de diario El Heraldo al periodismo regional

Como un medio de comunicación que con su pluralismo y seriedad hace un aporte al periodismo de la región del Maule y desde ahí al país, definió a diario El Heraldo la ex Secretaria de Estado y hoy candidata a Senadora, Ximena Rincón.



Este medio escrito que circula en las provincias de Linares y Cauquenes celebra su octogésimo aniversario, ocasión que la ex titular de las carteras de Trabajo y Secretaría General de la Presidencia, aprovechó para destacar el rol que juega para el desarrollo del Maule.



“El Heraldo tiene dos características que lo hacen un medio muy importante. Es un diario serio y pluralista, valores que le han permitido proyectarse durante ocho décadas en un escenario siempre complejo dada la concentración que existe en la propiedad de los medios de comunicación en Chile”, aseguró Rincón.





“Como candidata al Senado apoyo la propuesta de la candidata presidencial de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, quien entre sus planteamientos más relevantes tiene la creación de un fondo de 65 millones de dólares para apoyar el financiamiento de medios de comunicación comunales, provinciales y regionales”, dijo la ex titular del Ministerio del Trabajo.