Política 17-07-2021

Ximena Rincón y llamado de gobierno a retrasar jubilación de personas en fondo e: “es un mal chiste”





Como un mal chiste y la demostración empírica de que el Gobierno “no hace la pega” en materia de pensiones, calificó la Senadora por el Maule, Ximena Rincón González (DC), la recomendación del Superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, quien llamó a las personas prontas a jubilarse a posponer la fecha para pensionarse, dadas las pérdidas que presenta el fondo E.

“Me parecen insólitas las declaraciones del Superintendente Macías. Son un mal chiste, porque en vez de hacer la pega de transformar el Fondo E en uno estable y seguro, que dé garantías a la gente que está próxima a jubilar, el Gobierno decide hacer asesoría previsional y pedirle a la gente que nuevamente asuma las pérdidas. De verdad, me parece un desparpajo tremendo”, sostuvo la legisladora, quien dijo que la autoridad supervisora parece ignorar que no está entre sus facultades ofrecer asesoría previsional y que infringe la ley al hacerlo sin estar inscrita en el registro que llevan la Comisión para el Mercado Financiero y la Superintendencia de Pensiones.

Añadió que hace justo un año, en medio de la tramitación del proyecto de ley que facilitaba la inversión de los fondos de pensiones en activos alternativos (boletín 13.564-05), planteó la necesidad de establecer un fondo que se enfoque en inversiones más estables, no tan volátiles, para proteger de las variaciones negativas a las personas que están a un paso de jubilarse.