Crónica 09-03-2021

XTB Trading Cup 2021: Torneo de inversiones online enseña a operar en los mercados financieros y regala un Mercedes Benz-0 km.





• El principal objetivo de esta iniciativa, que reúne a nueve países de Latinoamérica, es entregar las herramientas necesarias para formar inversionistas responsables e informados.

• Las inscripciones son gratuitas y ya se encuentran abiertas en todo Chile.

Las inversiones en línea han experimentado un boom importante durante el último año a nivel global, debido a diversos hitos como la masificación de la tecnología, el auge de las criptomonedas, y el creciente interés por incrementar capitales mediante el trading online, no solo por parte de expertos en la materia, sino también de aficionados.

De hecho, hace pocas semanas algunas noticias han dado la vuelta al mundo, como el caso de un niño surcoreano de sólo 12 años que decidió invertir en la bolsa logrando cuantiosas ganancias, o la irrupción de las mujeres como líderes en el mercado financiero.

En ese contexto, se llevará a cabo en nuestro país la cuarta edición de la competencia de inversiones online más importante de Latinoamérica, XTB Trading Cup 2021, cuyo objetivo principal es formar inversionistas expertos, enseñando a las personas sobre cómo operar en los mercados financieros y entregándoles las herramientas necesarias para hacerlo de forma informada y responsable.

Para ello, cada participante tendrá a su disposición la plataforma de inversión online de XTB, y a cada uno de ellos se les proporcionará 10.000 dólares ficticios, que podrán ser tranzados en distintos instrumentos financieros como divisas, commodities, índices bursátiles y criptomonedas.

De esa manera, los participantes podrán visualizar diferentes mercados, materias primas, monedas e índices en tiempo real, lo que permitirá no sólo vivir la experiencia de adentrarse en los mercados financieros, sino también estar informado de la actualidad económica y aprender a interpretar los gráficos y noticias para la toma de decisiones.

El ganador será escogido entre nueve países - Brasil, Argentina, Perú, Colombia, Bolivia, México, Ecuador, Costa Rica y Chile – y será quien logre la mayor rentabilidad acumulada de su capital inicial al término de la Trading Cup, haciéndose acreedor de un flamante Mercedes-Benz A200 AMG 0km. Adicionalmente, se sortearán premios semanales como iPads y Apple Watch, para aquellas personas que vayan alcanzando resultados exitosos.

“Este concurso les da la posibilidad única de operar en el mercado real sin ningún tipo de riesgo, con el fin de adquirir la experiencia necesaria para poder llevar a cabo inversiones reales a futuro,”, asegura Francisco López, CEO de XTB para Chile y Latinoamérica.

CÓMO PARTICIPAR

La nueva edición de la XTB Trading Cup llega en un momento en que la inversión online ha captado el interés de muchas personas en nuestro país. De hecho, ya en 2019, el evento contó con aproximadamente 20 mil inscritos.

Sobre este punto, Francisco López comenta que “los años anteriores en los que se ha realizado el concurso, los ganadores fueron un Ingeniero Industrial y una diseñadora. Esto demuestra que no se necesita saber de finanzas o ser experto para poder convertirse en inversionista. Cualquier persona puede participar y tiene las mismas oportunidades, ya que consta de seminarios en línea y tutoriales para ayudarlos a tomar las mejores decisiones. Lo principal es tener ganas de aprender y entretenerse”.

El evento contempla dos fases: un período de cuatro semanas de entrenamiento y práctica - entre el 28 de febrero y el 26 de marzo-, y luego la competencia oficial, que se llevará a cabo entre el 28 de marzo y el 9 de abril.

Entre los requisitos se encuentra ser mayor de edad y rellenar un formulario simple. Las inscripciones son totalmente gratuitas y ya se encuentran abiertas, a través de https://latam.xtb.com/trading-cup-2021