Crónica 21-02-2018

Y ahora, ¿qué pasará con los miles de archivos inéditos del cine chileno?

El 31 de Enero fue un día triste para el cine, después de casi 9 años el sitio CineChile.cl, la enciclopedia del cine nacional y referencia para investigaciones y tesis cerró su página web y con ello miles de archivos de nuestra historia del séptimo arte en nuestro país.

La industria cinematográfica chilena tiene más de 100 años y ha evolucionado de manera significativa hasta nuestros días. CineChile era una enciclopedia que recogía todo ese proceso y servía de referencia para hablar con propiedad de nuestra historia fílmica. Al cerrar el sitio no solo se pierden 9 años de intenso trabajo de sus creadores, también deja de estar al servicio el registro formal de más de 3.000 fichas de cintas nacionales, y de más de 100 cortos que se perdieron en el tiempo, pero que CineChile logró rastrear y documentar su existencia.



La explicación de los creadores de CineChile es que no pueden trabajar en el proyecto solos, debido a que el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) dejó de apoyar la iniciativa.

"Para poder hacer los ajustes técnicos básicos y poder mantener un equipo part-time, necesitamos por lo menos dos millones de pesos mensuales. Eso, sin considerar entrar en nuevos proyectos de investigación", cuentó Antonella Estévez al Diario electrónico El Mostrador.



Los dos últimos años Morales y Estevez no lograron adjudicarse los fondos del CNCA a los que postularon, y mantuvieron el sitio en línea solo con su esfuerzo y recursos. Situación que llegó al límite porque sin una remuneración que les permitiera dedicarse a CineChile, los periodistas tenían que buscar tiempo entre sus trabajos oficiales para dedicarse a la enciclopedia. Con un promedio de 100 producciones audiovisuales por año en Chile, el sitio ya no podía actualizarse a la velocidad necesaria.



"Hay materiales ahí que solo nosotros los tenemos, como todo el levantamiento que se hizo de cine chileno en prensa desde 1897", dice Estevez. Ahora toda esa información está guardada.



CineChile era más que una enciclopedia. Funcionaba como revista con noticias, críticas y entrevistas. Además sus creadores hacían investigación. Hace cuatro años los periodistas se adjudicaron dos fondos con los que hicieron un levantamiento sobre el cine nacional desde la primera vez que se tuvo noticias de este hasta la década de 1970.



Y en los últimos dos proyectos que llevaron a cabo recopilaron información de cine chileno en la prensa. De ahí aparecieron más de 100 cortometrajes de los que no se sabía, ni siquiera aparecían en libros. "Eran cortometrajes mudos, y como esas películas no existen, cerca del 90% del cine mudo chileno está perdido, nos permitió al menos saber que eso sí en su momento existió, y enriquece nuestra mirada de la producción nacional", cuenta Estevez.



Directores como Sebastián Lelio tenían sus fichas, pero no se incluían sus trabajos más recientes en ellas. Entonces la enciclopedia ya no estaba completa, había que actualizarla y no había equipo para hacer ese trabajo.



Además el servidor les quedó chico. El sitio que Morales y Estevez crearon en 2009 ya no podía albergar tanta información, y hacer los ajustes técnicos para que la página pudiera seguir funcionando requiere de personal y recursos que, hasta ahora, no tienen.



Desde marzo los creadores comenzarán a buscar formas de continuar con el trabajo que les ha tomado casi 9 años. Las opciones son crowdfounding y alianzas con productoras y universidades. El registro formal de la filmografía chilena dependerá de los propios interesados en que esta enciclopedia exista.