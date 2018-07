Opinión 24-07-2018

Y de nuevo un cumpleaños

La vida era eterna por aquel entonces. Nada me convencía de que los días iban pasando para no volver. Hacía ya un rato que las arrugas se habían anunciado en mi rostro; que habían empezado acomodarse en él, como si fuesen las líneas de una lectura escrita en mi cara con la venia de muchas estaciones. En estos días del presente, el tiempo me escribe cosas en el alma: no hay que prestarles mucha atención a los dictados de la cabeza, me dice. Ésta olvida. Se equivoca mucho más a menudo que antes. Y me convence en un instante que puedo ir adelante, cuando en realidad debo primero preguntarles a mis piernas. Y no voy a hablar mal de estas dos columnas que me sostienen, ya que ellas son la última distancia que me separa de mi cama de raíces… Siento que hoy debo ser un poco más optimista que de costumbre. ¡Qué diablos! … ¡Uno no cumple setenta y tres todos los días! Si tuviera tiempo me gustaría evocar muchos rincones donde he andado a lo largo de esta estirada senda… Y rememorar diversas personas de la preciosa familia humana que he tenido la suerte de conocer.

Sin ir más lejos, quiero aludir el hecho de que volví a Linares. Me vine con mi mujer cuando vivíamos en Canadá. Hoy, ya varios años luego de la vuelta, debo decir que tal vez no había nada extraordinario en el hecho de regresar… que a lo mejor lo notable de este retorno fue la intuición que me hizo volver. Yo veo en esta inspiración el amor por este pueblo que me instó a retornar. Porque yo amo cada centímetro cuadrado de Linares. Adoro su plaza, su mercado y mi barrio de la Población Oriente donde nací. Venero la parroquia Salesiana que con cada sonido de sus campanas pareciera atornillarme con más fuerza en este suelo amado.

Claro. Ahora vivo en Vega de Ancoa, que es un lugar de campo. Pero yo no soy un campesino. Soy y seré siempre un linarense, cualquiera sea la altura del plano a donde emigre mi alma por última vez. Hoy, un año más maduro que ayer, me alegro de haber venido a continuar mi vida aquí a esta Villa.





(Omar Goulart)