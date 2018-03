Opinión 31-03-2018

Y en su hogar, murió Alfonso Juan CUENTOS QUE PARECEN CUENTOS

En edición de fecha nueve de marzo de 2018, publiqué la columna titulada –LA TORTURA DE ALONSO- la cual sellaba: “…Terminó incomunicado, esperando la muerte.”

Al recordarlo en este instante; unas lágrimas rescatadas el domingo veinticinco cuando se iniciaba su ausencia eterna en la tierra, producto aquellas del llanto de sus hijas e hijos, nietas y viuda. Hoy orquestan una música triste y entonces miro hacia el infinito contemplando, tal vez en mi imaginación, la sonrisa de ALFONSO JUAN (Q.E.P.D)… Luego se hace presente su imagen completa, la cual suavemente posa su mano en uno de mis hombros susurrando con suavidad untada por la paz y descanso celestial… ¡No olviden que vuestra existencia es como la mía. Somos mortales tan solo en la tierra, pero en el otro lugar ya tendremos la dicha eterna!

Y ahora Alfonso Alonso tiene el privilegio de sentirnos, vernos y recibir permanentemente nuestro cariño con sonrisa franca y eterna.

No así, como en la tierra. Que a veces, es fingida con un amor efímero y promesas que son como las hojas en otoño.

La vida es bella y la amamos. Pero el destino es el cruel que ejecuta y fija la condena.

Escucho música clásica, en tanto escribo y el efecto de los instrumentos emite caricias de ausencia que me hacen recordar la pena que lloraron su partida y fue tanto el dolor, que nos hizo revivir la de nuestros seres queridos. Entonces también lloramos, sin que nadie nos viera.

Por lo tanto tengo la experiencia que sin olvidarlos, desde ese otro lugar han intervenido para lograr mitigar nuestro sufrir. Lugar aquel en que no existe el odio, rencor, envidias y traiciones.

Alfonso Juan estaba consciente que ya no había más vida para su cuerpo que se estaba consumiendo cubierto de llagas y tan solo su alma se fortalecía, limpiándose de rencores y envidia. Todo perdón y olvido.

En un rincón de su alma lleva una fuente que vierte agua bendita para bañar la maldad que existe en la tierra.

Cuando sufrió la tortura de su aislamiento, por prohibición de visitas esperando la muerte… Desde el Hospital suplicó lo llevaran a casa, para allí esperarla junto a sus seres queridos y aspirar las huellas de aquellos que las dejaron cuando niños.

En los muros están impregnados los ecos de esas risas de amor y ternura.

Y en la madrugada del viernes 23, cuando el sol descoloraba las hojas de los que fueron verdes árboles, anunciando los primeros días de otoño. Cerró los ojos que señalaban su existencia.

Aquellos ya no estaban tristes al partir…

Pero sí lo estaban con llantos verdaderos sus seres queridos impactando hasta al más insensible de los asistentes. Mi nieta Isidora intentaba callar su llanto, pero no pudo y sumó sus lágrimas sin silencio, tan dolorosa como las otras, con tanta ternura e impotencia, que fácilmente quebraron nuestras almas y casi suspendían el latir de nuestros corazones.

Su hijo Ángel, varonilmente escondía las suyas que le quemaban su interior. Aquel que la mañana de muerte, aproximadamente a las diez, intentó agilizar diligencia para obtener Acta de Defunción y por desgracia, nuevamente se encontró con el enfermero jefe del tercer piso, el cual otra vez no lo orientó como correspondía. El mismo que hacía turno cuando se originó prohibición de visitas para Alfonso Juan Alonso Bastos.

Este joven hijo, que a diario lo asistía, logró satisfacer a su padre cuando lo despedíamos en el Campo Santo con un tema de los Quelantaro que le era favorito… ¿Qué pasó con el sol… qué pasó…?

Los llantos y el tema contagiaron incluso a una abuelita que visitaba una tumba vecina y pude observar que con el extremo de una de sus mangas, secaba sus lágrimas. Un ramo de flores, cayeron de sus manos al suelo…

Miré hacia el cielo celeste e imaginé a la luna llorando a escondidas.





(Carlos Yáñez Olave)