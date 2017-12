Opinión 28-12-2017

Y verás cómo quieren en Chile…

No nos había tocado lidiar con el problema de la migración, o por lo menos con una tan masiva, y al parecer para la que no estábamos tan preparados, ya que se siente en el ambiente una necesidad de regular este flujo tan incesante… opiniones al respecto hay muchas, incluso acá en Linares un grupo de estudiantes del liceo Valentín Letelier realizó una investigación sobre la percepción que los ciudadanos linarenses tenían sobre los inmigrantes haitiano, que es solo un tipo de emigrados que llegan diariamente a nuestro país y a nuestra ciudad, pues también llegan colombianos, chinos, coreanos, venezolanos, ecuatorianos, peruanos, bolivianos , brasileños… en fin una larga lista de nacionalidades que vienen para quedarse en nuestro país y en nuestra ciudad, que serán nuestros vecinos, y a la larga nuestros compatriotas, los que – apropósito de la diversidad- le darán un colorido diferente a nuestra raza y con toda seguridad influirán no solo en la comida, sino también en la moda, la música, la forma de relacionarnos, en fin.

Del estudio que hacían los jóvenes investigadores sobre los haitianos, se desprendía que quienes tenían un mayor grado de xenofobia eran precisamente los sectores con mayor vulnerabilidad, pues sentían que en alguna medida entraban a competir con ellos por los empleos o cupos laborales, sin embargo, es sabido que quienes llegan a vienen por lo general a ocupar plazas de trabajo que nadie quiere o que son mal remunerados.

Si bien este fenómeno tan masivo es nuevo para nosotros, debemos recordar que gran parte de nuestro país está hecho de inmigrantes que llegaron de Europa y han aportado indudablemente al progreso de nuestro país, en el caso presente son nuestros vecinos los que acuciados por el desempleo, el hambre, la opresión o la violencia buscan un nuevo futuro en un país que a pesar de nuestro propio pesimismo se ve desde el exterior como una oportunidad de surgir o de vivir en paz.

Tal vez el punto más álgido sea el poco control que ha habido hasta este momento, pero creemos que se debe trabajar en esa línea de manera que quienes lleguen lo hagan legalmente y se incorporen con deberes y derechos a nuestra ciudadanía y puedan aportar con su trabajo y su cultura al enriquecimiento de nuestra sociedad y nos ayuden a ir saliendo del aislamiento en que nos encontramos desde hace tanto tiempo.

Sería importante también aprovechar las experiencias de los países que han tenido éxito con la inmigración, ya que las medidas que han adoptado países como Estados Unidos parecieran no dar resultado. No es el cierre de fronteras lo que asegura o garantiza el no ingreso de los emigrantes, en opinión del historiador J.P Taylor ha sido la inmigración la que ha hecho grande a las naciones: Inglaterra no habría sido posible si Gran Bretaña no hubiera sido entonces un país sin fronteras, donde podía radicarse el que quisiera, con el único requisito de cumplir la ley meter o sacar su dinero, abrir o correr empresas y contratar empleados o emplearse.

Habrá que ir a acostumbrándose a las tonalidades de piel, a la variedad de sabores en la cocina, a la música más rítmica y caribeña, a los aportes en el plano deportivo, artístico y cultural, que seguramente producirá una mixtura y una nueva forma de ver la vida, de apreciar la diversidad y tal vez sea una inyección de vida, energía y cultura que los países debieran apreciar como un bien y no como una carga.





Jaime Gatica, profesor