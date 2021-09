Opinión 30-09-2021

Y VERÁS COMO QUIEREN EN CHILE AL AMIGO CUANDO ES FORASTERO

Ciertamente cuando en 1942 Chito Faró escribió la famosa tonada “Si vas para Chile”, inmortalizando en ella la bella estrofa título de este comentario, no podía imaginar que casi ochenta años después Chile y los chilenos darían la vuelta al mundo con la imagen contradictoria de lo sucedido en Iquique hace unos días.

Actualmente estoy radicado en Brasil y si bien acompaño de forma constante el acontecer noticioso de Chile, el pasado día sábado 25 de septiembre, no fui yo quien descubrió este lamentable acto en Iquique. Efectivamente, fueron amigos brasileños que me comenzaron a enviar las horrorosas imágenes de lo que en el mundo estaba circulando sobre Chile. Explicarles a ustedes la vergüenza que sentí sería extenderme de forma innecesaria y para qué.

Ya con los días he podido leer y ver mayores antecedentes sobre lo que está ocurriendo en el norte chileno en materia de inmigración y han surgido, como siempre, los más diversos análisis sobre las causas u orígenes motivadores de este suceso. La verdad sea dicha, en cada uno de esos análisis se observa la acidez propia del ambiente de polarización que hoy se vive en Chile y no quiero para nada caer en lo mismo.

Lo que quisiera analizar junto a ustedes, pues créanme que las ideas van surgiendo de forma casi simultánea con el tecleo, es cómo debe haber sido todo eso desde la perspectiva de un niño venezolano que veía como esa turba descontrolada atacaba su “campamento de refugiados”, los agredía, insultaba y luego los despojó, a ellos, gente absolutamente carente y desvalida, de sus pocas y pobres pertenencias. Qué horror Dios mío, sólo de imaginarlo se me aprieta el pecho.

Siguiendo con el análisis compartido con ustedes, me pregunto y créanme que lo estoy haciendo, ¿quién abandona su país con mujer y niños a no ser que realmente quiera huir de una nación en ruinas y emprender el comienzo de un mañana esperanzador en un país en apariencia tan próspero y según Don Chito tan hospitalario?

Saben amigos, yo veo confusión en todo esto, muchos discursos confusos y mentirosos que han generado una imagen de Chile como “Arca de Noé” de Latinoamérica. Sí, no exagero y si es que no me creen vean toda la información que a diario es subida a las redes sociales, principalmente a YouTube, que muestran a Chile como el “Shangri-La”, el “Edén”, el “Valhalla” o el “Canaán” para nuestros “hermanos”.

Sin duda esta crisis migratoria es un fenómeno complejo, que perdonen, no encontrará esta vez la suficiente sabiduría en mí para ni siquiera generar un atisbo de solución, pero sí puedo decir con convicción que los actos de barbarie y de xenofobia observados el pasado día sábado 25 de septiembre en Iquique, no sólo destruyen las esperanzas de la familia de ese niño venezolano, sino que también destruyen la imagen internacional, base moral y hasta el honor de nuestra nación, de Chile.

Nunca más.