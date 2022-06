Opinión 09-06-2022

Ya es tiempo de hablar de internet satelital



Aproximadamente a 150 kilómetros de Santiago se encuentra la localidad de Litueche en la región de O´Higgins. De lunes a viernes, a solo una hora y media de la capital, Elena Pérez subía a un cerro contiguo a su hogar para encontrar señal y así, poder conectar a su hijo a clases online. En pleno 2022, según cifras de la SUBTEL, al igual que esta madre, todavía un 35% de las personas que viven en el país -mayoritariamente de bajos ingresos, menores niveles educacionales y mujeres- no cuenta con una conexión de internet fija. Si bien este número ha ido disminuyendo, aún existe una brecha digital que divide y que impide que muchos accedan a las oportunidades que otorga la ciudadanía digital.

Una acción que puede aportar a la reducción significativa de estas cifras es la dotación de conectividad a aquellas zonas donde la fibra óptica no ha alcanzado el nivel de desarrollo de los grandes núcleos urbanos. Los sectores rurales, como Hualañé y Pelluhue, y también los extremos son los que necesitan mayor apoyo y el internet satelital es uno de los actores clave que más contribuyen a avanzar en inclusión digital gracias a la estabilidad del servicio, alcance, seguridad y flexibilidad, además, es una herramienta fundamental en el caso de catástrofes.

En 2019, Hughes fue el primer proveedor de internet satelital residencial en llegar a Chile y a tres años de iniciar sus operaciones, es líder en el territorio nacional. En este periodo hemos sido protagonistas del crecimiento de la cobertura satelital en el país y de la expansión de este mercado. El ingreso de más proveedores siempre es una buena noticia. Mientras más se sumen a esta tarea, beneficiamos a más personas y comunidades.

Democratizar el acceso a las tecnologías de información y la comunicación (TIC), es uno de los principales desafíos que tenemos como país para avanzar en inclusión digital. El objetivo de esta inclusión es conseguir que las personas, particularmente las más vulnerables y postergadas, no se queden fuera de un mundo que ofrece infinitas posibilidades. Por eso, resulta valioso que surjan políticas públicas que apunten a una brecha digital cero mediante un trabajo colaborativo entre las empresas de telecomunicaciones que ya operan en el país, las futuras y por supuesto, el sector público.

Ya es tiempo de hablar de internet satelital. Creemos que será uno de los pilares que permita que estas iniciativas tengan un futuro auspicioso para terminar con las “áreas de silencio”. La inclusión digital influye positivamente en el desarrollo de las sociedades, desde el crecimiento económico hasta el empoderamiento de personas, las mujeres especialmente, y de comunidades desfavorecidas.

Esperamos seguir contribuyendo por mucho tiempo más a la inclusión digital para seguir conectando a los no conectados con internet satelital.



Benjamín Valverde, Gerente general de Hughes Chile