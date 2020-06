Opinión 14-06-2020

Ya me llego el invierno





“ Hay dos maneras de vivir la vida: una como si nada, es un milagro y la otra es como si todo fuera un milagro” Anónimo.

Soy un asiduo lector de toda información que llegue a mi. Rechazo eso si, todo tema sobre la actual contingencia de la pandemia, como así mismo la declaración de próceres que se creen entendidos de ésta con homenajes públicos y por sobre todo temas firmados ahora como “ escritor(a) ¿ No será mejor me pregunto que se coloquen: cuentista, narrador, etc? Salvo, mi amigo Carlos Yáñez quien sigue recordando amoríos que sí son escrituras de sueños con doncellas, están apareciendo llamados a la solidaridad, al amor que siempre han existido sobre todo en las poblaciones marginales que nos dan ejemplos de ayuda al prójimo con sus “ ollas comunes”…..el pobre, amigo mío, siempre ha ayudado a los más necesitados y sin aspavientos.

Por todo lo anterior, pienso ¿Qué tema pudiera interesarle a mis lectores, que sean de su agrado o llamativos para ellos? Que rompan la monotonía de estos desagradables días de encierro obligatorio y ahora de una lluvia y viento no del todo amigable ni confortadora.

Aunque a muchos nos les agrade recordar o revivir el pasado, pienso que a mis iguales, sí que les agrada “ cerrar los ojos” y “ revivir” aunque sea por breves instantes aquellos días, hoy tan distantes, tan lejanos y por lo demás ya casi olvidados o que queremos voluntariamente olvidar, por alguna herida sentimental que aún sangra y que fue producto de una relación con alguna damisela que marcó para siempre parte de nuestra vida sentimental y que se alejó de nosotros haciendo posteriormente su propia vida.

Sabe Ud. amigo lector, que el tiempo tiene una manera especial para tomar a cada persona desprevenida, al paso de los años. Nos parece que solo ayer éramos jóvenes y eso nunca lo aquilatamos bien, queriendo hoy creer que ocurrió solo hace poco tiempo atrás. Pero, hoy a veces nítidamente recuerdo mucho de aquellos días pasados y hoy una vez más me vuelvo a preguntar ¿ A dónde se fueron aquellos años? Sé que los viví, tengo visiones de cómo fueron, recuerdo nombres, circunstancias, fechas y reconozco que hoy que solo fueron esperanzas no satisfechas, sueños frustrados, ostentación de conquistador y que en el fondo solo fue, destrozar ilusiones ajenas.

Sin embargo, sin rubor hoy debo confesar de que “ ya me llegó el invierno” de mi vida y……….me ha tomado por sorpresa. Pero, vuelvo a preguntarme ¿ Cómo llegue aquí tan rápido?. ¿ a dónde se fueron tan rápido? La verdad, es que nunca el ser humano piensa que la vida avanza y avanza y que el ayer es el hoy y el hoy es el mañana que ya vislumbramos y a lo mejor no veremos.

Confieso ahora hidalgamente que “ me llegó mi invierno”. Los que fueron mis compañeros de la primaria y liceo, poco a poco ya se han ido y este año ha sido terrible, día a día, he visto partir aquellos con quien compartí estudios y amistad y lo peor de ello, es que los que aún me quedan ahora quizás al igual que yo “ chochean” y presentan “ lagunas” en olvidos involuntarios que algunos reconocen diciendo “ me está entrando la magnesia” ¿ Sabe Ud. que significa este término en los viejos? Simplemente Alzheimer o el Alemán como metafóricamente se dice.

Ahora somos “ personas mayores, de la tercera edad o adultos mayores” sea como sea quieren llamarnos, díganlo sin sutilezas: “ Viejos”

Antes, recuerda Gerardo Torres Martell que inspiró gran parte de esta crónica, era tan agradable tomarnos una siesta, ahora es obligatoria, por que si no lo hacemos por propia iniciativa, simplemente nos quedamos dormidos en nuestro propio asiento y donde sea, claro está que “ disimulamos” ese tuto involuntario, diciendo que cerramos los ojos para pensar mejor, para recordar……

Así entramos a esta nueva etapa de la vida, sin preparación alguna. Personalmente desde hace ya un buen tiempo, ya no pernocto en casa, sino en clínica u hospitales. Voy de médico en médico, de receta en receta que van avivando el deseo inconfesable de ya querer partir, de descansar y porqué no decirlo ¨de dejar de sufrir” Poco a poco vamos perdiendo la fuerza, el equilibrio, la habilidad para hacer las cosas que uno quiere hacer de verdad.

Es de esperar, dicen algunos que “ nuestro invierno se vaya más rápido, pero, antes, debo empezar otra aventura: arrepentirme por haber hecho cosas que no debí hacer y por no hacer tareas que debí realizar. Pero, así es la vida, amigo mío, a veces uno se propone algo y nunca lo hace, pero, creo que si aún nos queda algún tiempo, hagamos lo que no hicimos rápidamente, ya no pueden haber postergaciones. Ahora….o nunca.

En una próxima oportunidad, agotaremos este tema que si que da para mucho.. Le dejo con este pensamiento : “No preguntes por qué compro arroz y flores. Compro arroz para vivir y flores para tener algo por lo que vivir “…..



René Recabarren Castillo

Profesor Normalista