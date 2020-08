Crónica 19-08-2020

Ya no es necesario viajar a Santiago para ser atendido por un especialista:



El 40% de las consultas de MEDS on line es de pacientes que viven en regiones



La pandemia ha obligado a acelerar los métodos de atención a distancia.



En abril pasado Clínica MEDS inició su servicio de telemedicina. Desde esa fecha, ya se han atendido más de tres mil pacientes y casi el 40% de ellos corresponde a personas que viven en regiones y que antes de la pandemia debían viajar a Santiago para ser atendidos.

Si bien la clínica ya cuenta con centros en Rancagua y en Antofagasta, llegar a los pacientes de otras regiones obligaba a las personas a viajar a Santiago, pero gracias a MEDS on line los pacientes pueden ser atendidos en cualquier parte del país, sin necesidad de salir de su casa.



Más del 54% de las atenciones que Clínica MEDS ha entregado en los últimos 4 meses a través de la telemedicina se relacionan con dolencias asociadas al confinamiento y al teletrabajo. Dolores por malas posturas, tendinitis, sedentarismo y aumentos significativos de peso acaparan más de la mitad de las 3 mil consultas realizadas bajo esta modalidad durante la crisis sanitaria.

De acuerdo con las estadísticas que lleva la clínica, cerca del 70% de las consultas traumatológicas han sido causadas por las malas posiciones del cuerpo durante el home office y las clases virtuales, seguidas por las dolencias provocadas por el sedentarismo de las cuarentenas. “Este tipo de consultas está dentro de lo que habitualmente vemos, pero hay un alza importante debido a que las horas de trabajo han aumentado y las casas no están preparadas para trabajar y estudiar, por lo que terminan en una silla de comedor, pensada para comer y no para estudiar, o en el sofá”, explica el traumatólogo de MEDS Marcelo Pérez.

El especialista destaca que la implementación de la telemedicina ha sido muy útil, pues pudieron resolver cerca del 70% de los casos por esta vía. “Lo más importante es que el 100% de los casos que no pudimos resolver por telemedicina eran casos en los que efectivamente se hacía necesario revisar presencialmente al paciente”, indicó Pérez.

“Creemos que la telemedicina vino para quedarse, tenemos desafíos como ir mejorando las plataformas para los pacientes e ir ajustando los protocolos de atención para lograr mejores diagnósticos, ser más eficientes y llegar a más personas”, destaca el traumatólogo.



AUMENTO DE PESO

Las consultas de MEDS on line sobre aumento de peso en la cuarentena se duplican todos los meses. El sedentarismo, el no contar con rutinas establecidas durante el confinamiento y la ansiedad del encierro han sido las principales causas en este aumento en las consultas.

La nutrióloga de Clínica MEDS, Ximena Muñoz explica que si bien siempre existen consultas en este período por aumento de peso durante el invierno, este año se han elevado significativamente las personas que buscan ayuda por esta situación. “La ansiedad ha sido un gran promotor del aumento de peso”, indica.