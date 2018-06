Nacional 08-06-2018

Yann Yvin regresa a la TV en nuevo programa de reality en Chilevisión

El francés y ex "MasterChef Chile" será parte del jurado de la versión chilena de "Bake off", espacio original de la BBC, y que estará a cargo de Sergio Nakasone.

Yann Yvin abandonó TVN en 2017 después a 10 meses de integrarse "Muy buenos días" y desde allí en adelante, permaneció fuera de pantalla y con emprendimientos culinarios. El chef francés retomará el rol que lo hizo conocido en el programa "MasterChef Chile" y nuevamente será jurado de un reality, pero de uno que prepara Chilevisión y en el cual volverá a trabajar junto a Sergio Nakasone, quien ahora es director de desarrollo de contenidos y entretención del grupo Turner en Latinoamérica. Yann participará en la versión local de "Bake off" -producción original de la BBC-, el que busca a los mejores pasteleros, informa El Mercurio. El cocinero dijo al medio estar entusiasmado por este nuevo espacio pero que será "un poco más dulce" por la temática del show, aunque no por eso dejará de lado la exigencia que lo hizo conocido. "En Chile se abusa del azúcar y el manjar, y eso no está bien. Tampoco voy a admitir que se use fruta en tarro (conservas) porque este es un país muy rico en frutas", aseguró.