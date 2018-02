Social 01-02-2018

Yerbas Buenas despidió a reconocida emprendedora del sector, María Antúnez

La mujer falleció a los 89 años el pasado domingo. Fue atropellada a solo metros de su casa y el martes fue despedida ante una multitud de amigos y familiares que llegaron hasta su hogar para ser parte de la misa fúnebre presidida por el párroco Lorenzo Solari y que se ofició en el sector La Faja.

Una de las hijas, Marta Antúnez, agradeció los gestos de cariño entregados a su difunta madre: “Ella tenía valores que eran invaluables, como es ser una mujer que lucha y persevera. Una mujer como lo dijo muchas veces, hija de la mujer porfiada, porque porfiaba hasta obtener lo que quería, para ella, para sus hijos y para su comunidad, a quien amó inmensamente. Ella también entregó un terreno y murió yendo a ver ese lugar donde se instaló una virgen. Así que agradecer infinitamente a todo el mundo, a toda la gente. Muchas personas que no pude abrazar, a esa gente que como familia no pudimos llegar, agradecer… Así que mil gracias y que Dios les bendiga”.

Fue un adiós doloroso, pero lleno de cariño. Varias personas entregaron algunas palabras en el cementerio de Yerbas buenas, donde descansará por siempre. En el lugar no solo se destacaron sus valores como persona sino que también el aporte que ella tuvo en agrupaciones sociales y sobre todo su gran dedicación para dar a conocer el turismo. Es por ello, que el alcalde de la comuna, Luis Cadegán, anunció que presentará en el concejo municipal una idea que le entregaría perpetuidad al nombre de la señora María. “Yo la verdad que voy a llevar el nombre de ella al consejo municipal donde le vamos a rendir el homenaje que corresponde y a la vez entregar la propuesta de que el sector donde falleció, ese camino, lleve su nombre. Vale decir, que La Faja ya no se llame así, sino que María Antúnez Bravo”, expresó.

Una de las últimas iniciativas de María Antúnez fue donar un terreno cerca de su domicilio, para que se instalara una capilla para la Virgen del Carmen.