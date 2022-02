Policial 02-02-2022

Yerbas Buenas: Despliegan campaña preventiva contra delitos

Carabineros de Yerbas Buenas realizaron una campaña preventiva dirigida a los conductores que transitan por esa comuna, la cual buscó concientizar sobre los resguardos que se debe mantener durante la época estival al dejar los domicilios solos y, a su vez, los cuidados para no ser víctimas de robo de sus vehículos o de accesorios desde su interior.

Dentro de las recomendaciones entregadas, se consideraron: la coordinación entre los vecinos para implementar medidas de autocuidado; comunicar si el domicilio queda vacío a gente de confianza o a un familiar a quienes se les debe, entregar datos de contacto para casos de emergencia; mantener iluminado el acceso a los domicilios, patios y jardines, y no dejar cosas valiosas en el exterior. Junto con la seguridad de puertas y ventanas es fundamental y la instalación de rejas o mallas con materiales transparentes que permitan ver quien transita por la calle, cierres en puertas y ventanas que dificulten el ingreso y una cadena de seguridad en la puerta de acceso; asegurar los marcos de puertas y ventanas, para que no sean forzados fácilmente, teniendo al menos dos cerraduras de seguridad en la puerta de acceso; utilizar protecciones y/o alarmas en ventanas y cierres de terrazas; y considerar el uso de dispositivos que enciendan luces exteriores automáticamente.

En la oportunidad, se instó a utilizar el fono denuncia seguro 600 400 01 01 o concurrir hasta la comisaría o retén policial más cercano, al ser víctimas de la delincuencia, para desplegar a la brevedad posible las acciones de rigor.