Crónica 02-04-2019

Yerbas Buenas: Emotivo homenaje a enfermera Lucía Campos

- La profesional se acogió recientemente a jubilación tras permanecer durante 38 años en la comuna

El personal de salud encabezado por el director de este servicio, Héctor Concha, junto a las principales autoridades de la comuna, encabezadas por el alcalde Luis Cadegán, ofrecieron una manifestación de despedida a la enfermera Lucía Campos Sacre, quien se acogió a su merecido descanso, después de haber cumplido 39 años prestando servicios en el Departamento de Salud de Yerbas Buenas.

Las intervenciones estuvieron a cargo del alcalde Luis Cadegán y el director de salud, Héctor Concha, quienes destacaron la labor desempeñada por esta profesional quien colaboró con la comunidad, poniendo especial énfasis en la atención de adultos mayores y personas postradas.

Lucía Campos reconoció a sus colaboradores por el apoyo recibido durante el tiempo que permaneció en esta histórica localidad. “En lo profesional ha sido gratificante haber trabajado en una comuna con una alta densidad rural, y por ende con muchas carencias en materia de salud. No obstante, hicimos un gran trabajo en equipo para dar respuesta a las principales necesidades de la comunidad”, indicó.

“Agradezco a toda la comunidad de Yerbas Buenas y a quienes me ofrecieron esta manifestación. Ahora espero dedicar más tiempo a mi familia en la ciudad de Tomé. Sin duda me costará asumir que ya no tengo que volver a trabajar, pero la vida es así, aunque siempre llevaré en mi recuerdo a los habitantes de esta zona tan apegada a sus tradiciones”, subrayó la profesional.