Yerbas Buenas en la Noticia 02-04-2019

Vecinos del lugar de Semillero están felices ya que por fin tienen camino pavimentado, después de 30 años que venían solicitando esta obra de progreso. También los dirigentes expresaron su agradecimiento por el nuevo servicio de la posta de primeros auxilios que era de suma necesidad, ya que debían solicitar atención médica en la vecina comuna de Colbún.

Este corresponsal concurrió al sector de Maitencillo, pudiendo comprobar el pésimo estado de esta vía y la falta de señaléticas frente al colegio. Es preciso que Vialidad y el propio municipio se preocupes de esta situación, con la finalidad de evitar accidentes.

Vecinos de Santa Ana de Queri y Orilla de Maule siguen preguntándose ¿Cuándo el Retén de Carabineros de Santa Ana de Queri contará con su propio vehículo para realizar sus patrullajes?, porque hace un largo tiempo que no cuentan con su medio de locomoción, teniendo que pedir colaboración a Semillero y a Colbún, respectivamente.

El diputado Jaime Naranjo va a solicitar una audiencia al Ministro de la Vivienda debido a que 8 comités de la comuna de Yerbas Buenas no fueron beneficiados con el mejoramiento y ampliación de sus viviendas. "El Ministerio de la Vivienda, por decirlo de alguna manera, ha cambiado las reglas del juego de las postulaciones de los subsidios a los sectores rurales, lo que está siendo afectada la comuna de Yerbas Buenas”, señaló el parlamentario, acompañado de la concejala Eliana Parada.

La comuna de Yerbas Buenas no cuenta con ciclovías, lo que es una evidente necesidad para los ciclistas y peatones. Es un tema del que se ha hablado durante mucho tiempo, pero aún no hay una solución de parte del municipio.