Crónica 02-07-2020

Yerbas Buenas en la Noticia.-02-07-2020



Los habitantes de Las Vertientes, siguen preguntándose ¿Cuándo se va a construir la planta de tratamiento?, hace alrededor de 17 años que se construyó esta población y nunca han contado con este servicio, por lo que el alcalde Luis Cadegán compró un terreno para darle solución a este grave problema que existe, pero lamentablemente no ha tenido resultado positivo.

……………………

Los vecinos de la Villa Cordillera están cansados por los distintos problemas que los afecta, especialmente cuando llueve, porque no pueden ingresar a sus viviendas, como ocurrió con en el último temporal de lluvia, debido a que el sector quedó anegado. Hace tiempo que están solicitando se les construyan veredas, soleras, zarpa, y la respectiva pavimentación, pero, lamentablemente, no son tomados en cuenta.

……………………

Durante el presente mes en la oficina de Rentas Municipales se cancelarán las patentes comerciales, de alcoholes, industriales, correspondientes al segundo semestre del presente año. El plazo para cancelar vence el día 31.

……………………………..

En reiteradas ocasiones los vecinos del lugar de Maitencillo han solicitado el camino público de este lugar hasta Peñuelas. Actualmente se encuentra intransitable por el pésimo estado. Los denunciantes indican que las autoridades locales y el personal de Vialidad deben preocuparse de solucionar este problema.

………………………………..

Varias familias de distintos lugares de esta comuna, están sufriendo por no contar con un trabajo, llevándolos a endeudarse por cosas de almacén y vestuario. Necesitan ayuda y se espera que el municipio, aparte de la caja de alimentos, siga implementando otras acciones para ayudar a las personas que tienen mayor vulnerabilidad.



(Patricio González, Corresponsal)