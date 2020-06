Crónica 03-06-2020

Yerbas Buenas en la Noticia.-03-06-2020



La enfermera del nuevo Cesfam de Yerbas Buenas, Paula Vergara, indicó que la vacunación contra la influenza 2020 ha sido un éxito, ya que llegaron a la meta planificada. Además, se vacunó a domicilio a los adultos mayores y aquellas personas de riesgo en el contexto de pandemia. La profesional aconseja a respetar la cuarentena y tomar todas las medidas de protección por el bienestar de las familias.

Con una paciencia musulmana, familias de Flor Lillo, San Agustín, Bajo Esmeralda y El Vencedor esperan el mejoramiento del agua potable rural, al igual que quienes viven en el sector de Caupolicán. Cabe destacar que el servicio de agua potable de Bajo Esmeralda fue beneficiado por un proyecto, el que hasta el momento no ha sido concretado.

Vecinos de Bajo Esmeralda y Santa Elena esperan ansiosamente la solución al alumbrado público, como también ciclovías, y resaltos o “lomos de toro” en las escuelas de Santa Elena y Arturo Prat de Bajo Esmeralda. Según la presidenta de la unidad vecinal, Idalia Muñoz, hace tiempo solicitó la solución a estos problemas, los que hasta el momento no han tenido respuesta. A lo mejor las actuales autoridades están esperando el periodo de propaganda política para aparecerse de nuevo por esos terruños.

Los habitantes de la población El Esfuerzo de Orilla de Maule aún no cuentan con alcantarillado, veredas, soleras, ni menos calles pavimentadas. ¿Cuándo se les solucionará este problema que les afecta directamente?.

La asistente social, Karina Pinochet, que tiene a su cargo la Oficina de Promoción Social, indicó que están realizando los proyectos sobre Fondo de Fortalecimiento para Organizaciones de Interés Público. El plazo de entrega se amplió para otorgar mayores facilidades a los diferentes organismos.





(Patricio González, Corresponsal)