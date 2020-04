Crónica 08-04-2020

Yerbas Buenas en la Noticia.-08-04-2020







Dueñas de casa de distintos lugares de esta localidad han expresado que los productos de chacarería han subido de precio en forma extrema, lo que lleva a no poder optar a ellos. ¿Y quién controla esto?



Numerosos reclamos se han recibido en nuestra corresponsalía respecto a personas que sacan su basura en forma muy anticipada generando contaminación, incluso la dejan en lugares que no les corresponde, transformando ciertos sectores en verdaderos microbasurales. Ojalá que los vecinos se den cuenta del daño que le hacen al entorno con este tipo de actitudes.

La comunidad de diferentes sectores de Yerbas Buenas, ha indicado que los concejales debieran tener una oficina para la atención del público, aunque sea una vez a la semana, porque en muchas ocasiones desean hablar con ellos y no todos tienen acceso a las redes sociales para acceder a sus páginas. Es de esperar que esta información tenga eco en favor de los vecinos, porque así es fácil cobrar el sueldo a fin de mes.



La municipalidad de Yerbas Buenas continúa con la sanitización junto a los dueños de predios agrícolas, huertos y agricultores. Se agradece por la ayuda y así mantener la seguridad de las personas. También se sanitizaron los antejardines de los hogares de la comuna. En este sentido, el alcalde Luis Cadegán ha jugado un rol muy importante.



Buena iniciativa tuvo la concejala Eliana Parada al hacer una donación de mascarillas al personal del Departamento de Salud de Yerbas Buenas. Sin duda, un ejemplo que otros también deberían imitar.





(Patricio González, Corresponsal)