Crónica 08-08-2019

Yerbas Buenas en la Noticia (08-08-2019)

En pésimo estado se encuentran los caminos de Maitencillo, Abránquil y Los Puquios, por lo que los conductores de solicitan a Vialidad y al municipio una mayor preocupación por mejorar estas vías, porque cada vez es mayor la cantidad de vehículos que se desplazan por esos lugares.

………………..

Algunos conductores de la locomoción colectiva del recorrido Yerbas Buenas- Linares expresan que las garitas ubicadas en Las Cruces y la entrada de Coironal, están en un terreno muy bajo y al llover se inundan fácilmente, quedando los pasajeros sin tener donde refugiarse ante las inclemencias del tiempo.

……………….

La presidenta vecinal de Maitencillo, Ruth Cabrera, agradece públicamente a los alumnos de la Universidad de Concepción que realizaron el operativo dental en este lugar, el que fue muy beneficioso para la comunidad rural. En otro aspecto, destacó que se está mejorando el camino con maquinaria de la Municipalidad, lo que era necesario para el tránsito vehicular y peatonal.

…………………..



Vecinos que viven en el callejón frente a la escuela de Quilipín se encuentran molestos porque no cuentan con alumbrado público, por lo que solicitan a las autoridades que se preocupen de este lugar, y que no aparezcan solamente cuando hay elecciones.

……………………



La presidenta de la junta de vecinos de Peñuelas se encuentra decepcionada de las autoridades ya que no se han preocupado de solucionar el mejoramiento de las veredas y de la instalación de una garita para que los estudiantes y público tengan un reparo en distintas épocas del año. ¿Hasta cuándo serán ignorados?.



(Patricio González, Corresponsal)