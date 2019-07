Crónica 09-07-2019

Yerbas Buenas en la Noticia 09-07-2019

Ha sido lamentable el fallecimiento de Luis Podea Morales, quien se encontraba delicado de salud. Fue profesor del Liceo Agrícola Marta Martínez Cruz de Yerbas Buenas, a cargo del campo donde enseñaba sobre el cultivo de la tierra. Luis era casado con Ester Ulloa Carter, de cuya unión nacieron dos hijos. Mantenían una empresa familiar consistente en Hostería y Residencial en la localidad de Panimávida. Cabe destacar que Luis Podea fue el autor del trago famoso "Yerbas Buenas".

El destacado profesional Favio Jordán Díaz juró como Ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción. Cabe hacer presente él es abogado, hijo de Teresa Díaz y Favio Jordán Vizcarra, quien fue Juez de Policía Local de Yerbas Buenas, y este corresponsal, siendo funcionario de la Municipalidad, trabajó con él como secretario.

Años atrás funcionó el Concejo Local de Deportes de Yerbas Buenas, donde contaban con varias disciplinas deportivas entre ellas el básquetbol y tenis de mesa, pero en la práctica ya no existe esta organización. Sería bueno recuperarla para el desarrollo del deporte en la comuna, ya que no todo es fútbol y rayuela.

En nuestra corresponsalía nos han visitado numerosas personas de esta localidad expresando su molestar por no haber ninguna actividad programada en beneficio de los niños que se encuentran en vacaciones, en comparación a lo que ocurre en otras comunas como Linares, que hasta tiene un ciclo de cine, entre otras actividades recreativas. ¿Quiénes son los responsables de abordar esta temática desde Yerbas Buenas?.

Los vecinos del sector Los Pajaritos se encuentran agradecidos de la concejala Carmen Manríquez, por las gestiones que realizó en el municipio para conseguir maquinaria para la limpia de canales y de caminos, dejándolos en óptimas condiciones. Hace largo tiempo que los vecinos esperaban una solución de esta naturaleza.





(Patricio González, Corresponsal)