Yerbas Buenas en la Noticia (11-06-2019)

Habitantes de la Villa San Ignacio de esta comuna se encuentran sin veredas ni soleras, tampoco asfalto en las calles. Hay familias que llevan 20 años viviendo en este lugar y aún no cuentan con alcantarillado. Se hace un llamado a las autoridades que se preocupen de este sector que pertenece a esta comuna histórica, y así darle por fin una solución.

Verónica Castillo fue elegida por una alta votación como presidenta de la unidad vecinal de San Juan, por lo que ella tomó de inmediato el cargo arreglando el portón de entrada de la sede social, dejándolo en buen estado. La dirigenta también se encuentra preparando la actividad de celebración de "San Juan" que corresponde en este mes, realizando una cena bailable con la finalidad de reunir recursos económicos.

Graves problemas existen en Abránquil sobre el alcantarillado que aún no se soluciona, el que se arrastra por años sin tener respuesta hasta el momento. Los dirigentes seguirán insistiendo ante las autoridades para lograr este anhelado proyecto.

Una ciclovía falta en la localidad de Coironal, para darle mayor facilidades a los ciclistas que se desplazan por el lugar, la que podría quedar ubicada entre el asfalto y el canal. Se espera que sea estudiado por los organismos correspondientes para beneficiar a los pobladores de esta localidad rural.

Al servicio de agua potable de Peñuelas aún no se le aprueba el proyecto de mejoramiento y ampliación. Debido a esto el presidente Luis Vivanco se encuentra muy preocupado, ya que los vecinos le exigen que se les instale y mejore el servicio, por lo que se solicita de urgencia que la Dirección de Obras Hidráulicas tome cartas en este asunto.