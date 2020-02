Crónica 12-02-2020

Yerbas Buenas en la noticia: 12-02-2020



Para los días 3 y 4 del mes de abril del año en curso, Don Francisco fijó la Teletón, la que se va a realizar en todo el país, por lo que se espera que la comuna inicie los preparativos a la brevedad como una manera de no quedar fuera de esta cruzada solidaria.



Una comisión presidida por John Vivanco se encuentra realizando diferentes actividades en la escuela Silvano Fernández de Abránquil, con motivo del tradicional Carnaval de Verano de la presente temporada. Al momento no se ha informado de los nombres de las candidatas para esta relevante actividad artística.



Este viernes se conmemora el Día de los Enamorados, razón por la cual el municipio tiene planificado instalar en la Plaza de Armas un escenario para la actuación de Tributo Los Vásquez y grupo La Junta.



Inquietud existe entre algunos de calle Camilo Henríquez de la Villa Colonial debido a la constante aparición de basuras y deshechos en días donde no se ha programado recorrido del camión recolector de basura, por lo que se reitera el llamado a la responsabilidad para evitar aparición de focos infecciosos en el sector.



Destrozos se registraron en el Cuartel de la Tercera Compañía de Bomberos en Orilla de Maule.

Lo anterior motivó que se estampara una constancia en el Retén de Carabineros de Santa Ana de Queri solicitando diligencias que permitan ubicar a él, o los responsables de lo sucedido.