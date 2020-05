Crónica 13-05-2020

Yerbas Buenas en la Noticia (13-05-2020)



En la avenida Centenario, frente al supermercado Eben Ezer, donde se estacionan los vehículos, el lugar se encuentra en malas condiciones, lleno de piedras, y requiere de un arreglo definitivo para así evitar las enormes lagunas de agua que se forman cuando llueve, no pudiendo la gente cruzar en forma adecuada.



…………



Debido a numerosas personas que existen en esta comuna que viven solas o con escasos recursos económicos, debiera formarse un grupo de solidaridad urgente, integrado por autoridades comunales y dirigentes sociales, para entregar un apoyo en medio de la contingencia por el Covid-19.



………..



En la edición anterior dimos a conocer la grave situación que viven las familias de la Villa Cordillera, sobre el permanente problema del alcantarillado. En este sector tampoco existen veredas, de tal modo que sus pobladores se sienten abandonados por las autoridades que aún no dar respuestas a sus requerimientos, pero no hubiese sido tiempo de elecciones, porque ahí andarían abrazando hasta al gato.



…………





El director del liceo Juan Gómez Millas de Orilla de Maule, Alejandro Orrego Guerrero, junto con profesores, asistentes de la educación y centro general de padres y apoderados enviaron un cariñoso saludo por haberse celebrado el lunes el Día del Alumno, aunque en esta ocasión, debido a la contingencia por el Covid-19, esta fecha pasó casi desapercibida.







(Patricio González, Corresponsal)