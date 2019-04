Crónica 16-04-2019

Yerbas Buenas en la Noticia 16-04-2019

(Patricio González, Corresponsal)



¿Cuándo se va instalar el cañón en la plazoleta La Recova? Hace un largo tiempo que no se encuentra, sin conocer el motivo de por qué fue sacado del lugar. Debemos recordar que cuando existía el Círculo Social Hijos de Yerbas Buenas radicado en Santiago, y cuyo presidente era Eugenio Astete Bascuñán, el Ejército donó un cañón más grande a esta institución, entregado por el general de ese entonces Florencio Tejo, para ser instalado en la plazoleta La Recova, pero este cañón fue cambiado y ahora no está en el espacio público.

…………….

Al acercarse el invierno deben ir preparándose los habitantes de Yerbas Buenas con la limpieza de alcantarillado, para evitar inundaciones tanto en las calles como en las casas. Se espera una rigurosa fiscalización en el tema de la limpieza de la denominada Operación Invierno.

……………

Conductores de vehículos, a pesar de estar contentos con el mejoramiento del puente "Rubén Antunez", ubicado entre La Faja y el camino Las Rosas, han manifestado su preocupación porque éste no cuenta con barandas.

………………

Ya son varias las ocasiones en que los vecinos han reclamado por la falta del paso cebra frente al Liceo Juan de Dios Puga, debido a que algunos conductores transitan a exceso de velocidad, lo cual constituye un evidente riesgo para los estudiantes.

……………..

El camino desde Yerbas Buenas a Linares se encuentra en pésimas condiciones en algunos tramos. ¿Cuándo será el día que alguna autoridad se preocupe de este tema?, además no se cuenta con ciclovías, lo que también es una necesidad.