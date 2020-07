Crónica 16-07-2020

Yerbas Buenas en la Noticia.-16-07-2020





Los vecinos que viven en La Tranquera de Orilla de Maule, ya están cansados de esperar que se les entregue la escritura para ser los verdaderos dueños de sus casas, porque el dueño del terreno donde se encuentran sus viviendas aún no tiene legalizado el lugar. Exigen que las autoridades y el dueño se preocupen por este grave problema, ya que en la situación en la que se encuentran no pueden optar a ningún beneficio, además no cuentan con alumbrado público.

Debido al aumento de la población, en Orilla de Maule los vecinos exigen la ampliación total o una nueva posta más amplia, porque la actual es muy pequeña, incluso no tienen ni donde guardar la ambulancia, es por esto que piden que las autoridades se preocupen y presenten a la brevedad una iniciativa para esta problemática, y que también puedan contar con un médico con presencia más estable en esta posta.

La ex directora y enfermera del consultorio de Yerbas Buenas, Lucía Campos Sacre, tuvo palabras de elogio para esta comuna, la que volvió a visitar, precisando que tiene gratos recuerdos del personal con el cual trabajó por años, como asimismo de la comunidad,

Los servicios de urgencia y box dental siguen atendiendo en el antiguo consultorio, ante las dudas de las dependencias que se encuentran vacías. Todavía no se realiza la reestructuración el lugar.

El comité de agua potable rural de Bajo Esmeralda espera ansiosamente el proyecto que fue aprobado el año pasado y aún no se concreta. La finalidad es apoyar a los sectores de San Agustín, Flor Lillo y El Vencedor.





(Patricio González, Corresponsal)