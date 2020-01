Crónica 17-01-2020

Yerbas Buenas en la Noticia 17-01-2020

(Patricio González, Corresponsal)



El ex superintendente del Cuerpo de Bomberos de Yerbas Buenas, Ramiro Ríos, indicó que hasta el mes de junio del presente año permanecerá en el cargo de Secretario General de Bomberos de Chile. Si no postula a la reelección a nivel nacional, su postulación estaría orientada a la presidencia regional de esta institución.

………..

En reiteradas ocasiones los turistas reclaman que en la localidad de Yerbas Buenas no existen baños públicos como en otros lugares, por lo que se solicita con suma urgencia al municipio local y que se preocupen por la pronta instalación de este importante servicio, especialmente para los niños y adultos mayores.

……………

La directora comunal de educación, Ximena Vera, informó que los alumnos que cuenten con el beneficio de Beca Presidente de la República y Beca Indígena, y que hasta la fecha no han realizado el proceso de renovación 2020, que se acerquen a la brevedad al Departamento para realizar dicho trámite. El plazo para renovar becas vence el día 24.

………………



Es de esperar que los primeros días del presente año se construya de una vez por todas una amplia sede social que beneficie a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos otras organizaciones que no cuentan con un servicio fijo para realizar sus actividades sociales o reuniones.

………………..



El instituto Nacional del Deporte en conjunto con la Municipalidad dio inicio a los talleres de natación, los que se efectúan los días martes, miércoles y jueves desde las 19:30 a 20:30 horas en la piscina municipal. Este taller va dedicado a niños desde los 6 a 14 años.